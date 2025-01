Schneider Electric varuje před vysokou spotřebou elektřiny datovými centry pro AI

Spotřeba elektrické energie stoupá. Ačkoli se provádí mnohé kroky pro její snížení, současně vyskakují nové oblasti, kde se to dramaticky zvyšuje. Jedním příkladem je doprava, kde se stále více začíná prosazovat elektromobilita, druhým je pak umělá inteligence. Pro její trénování a inferenci (běh natrénovaných algoritmů) je potřeba výkonného hardwaru a ten si pochopitelně vezme spoustu elektrické energie. Společnost Schneider Electric se pokusila vytvořit možné scénáře toho, co by se mohlo dít v budoucnosti. Pro letošní rok se předpokládá spotřeba okolo 100 TWh energie pro běh algoritmů AI. To odpovídá spotřebě zhruba 30-35 milionů osobních elektromobilů, přičemž se předpokládá, že nyní jich celosvětově jezdí okolo 55-60 milionů. Datová centra pro AI tak nyní spotřebovávají více než polovinu toho, co osobní EV.

Společnost vytvořila čtyři různé scénáře. Ten první ukazuje spíše nereálnou možnost, která by ukazovala neomezené množství dostupné energie (lépe řečeno, kdybychom měli energie dostatek, abychom se na ni nemuseli ohlížet). V takovém případě by v roce 2030 mohla být spotřeba datových center pro AI okolo 880 TWh a v roce 2035 dokonce 1370 TWh.

Další dva scénáře ukazují udržitelnou AI (priorita na efektivity, ačkoli spotřeba dále roste) a situaci, kdy by se růst více omezoval. To bychom se za 5 let dostali na 510-670 TWh, pak by ale spotřeba už moc neměla růst, případě by mohla dokonce trochu klesat. V roce 2035 se pak předpokládá 570 až 785 TWh.

Čtvrtým scénářem je průšvih. Spotřeba by rostla (v roce 2030 okolo 670 TWh), jenže by se mohlo narazit na obrovský problém s nedostatkem energie, kdy by AI příliš zasahovala do energetických požadavků dalších odvětví průmyslu i všeobecné dostupnosti, který by si vyžádal drastické zásahy a omezování spotřeby, aby se předešlo rozsáhlým blackoutům. Pak by se mohla spotřeba AI v roce 2035 snížit jen na 190 TWh. Pro představu, čistá spotřeba elektrické energie v ČR je 58 TWh, celková pak 74 TWh.

Schneider Electric tak navrhuje, aby se při projektování dalších center ještě více kladl důraz na efektivnější metody chlazení, efektivní hardware i průběžné modernizace pro větší efektivitu. Také navrhuje obnovitelné zdroje energie přímo v místě datových center doplněné o bateriová úložiště, která by měla zajistit vyšší stabilitu sítě. Vedle baterií se navrhuje i využití vodíku. V neposlední řadě také navrhuje, aby se do koncepce a návrhu dalších strategií společně vrhli politici, poskytovatelé energií i samotné AI společnosti a našli společnou cestu, která by měla zajistit udržitelný pokrok v této oblasti.