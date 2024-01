Seagate uvedl 30TB HDD Exos Mozaic 3+ s extrémními 3TB plotnami

Společnost Seagate přichází na trh s novými pevnými disky Exos Mozaic 3+. Ty jsou zajímavé především tím, že disponují technologií Heat-Assisted Magnetic Recording (HAMR) a jejich plotny mají obří kapacitu 3 TB. To pak znamená, že se do nabídky dostává 24TB varianta (ST24TB00000) i verze se stěží uvěřitelnou kapacitou 30 TB (ST30TB00000). Výrobce přitom počítá, že v ne až tak daleké budounosti (za pár let) přijdou i 4TB a 5TB plotny. Stránky výrobce zmiňují dokonce 32TB SMR variantu (ST32TB00000).



Seagate hovoří o tom, že v datových centrech nyní v průměru najdeme 16TB pevné disky se záznamem PMR (Perpendicular Magnetic Recording), takže upgrade na nové 30TB varianty by znamenal téměř dvojnásobné navýšení kapacity při stejném počtu disků. To také zlepšuje i další parametry, např. o 40 % snižuje spotřebu na uložený terabajt. Datová centra už nyní mají zájem o tyto nové disky, jejichž výroba je zatím omezená, velkosériově bude spuštěna na konci tohoto čtvrtletí (tedy v březnu). Jeden z největších (ale blíže neurčených) cloudových providerů je plánuje nasadit ve velkém.

Mozaic 3+ využívá i nějaké další zajímavé technologie vedle HAMR. Má např. železito-platinové médium s možností přesnějšího zápisu a lepší bitovou stabilitou. Využilo se plazmonického zápisu a nanofotonického laseru, stejně tak se musela vylepšit i technologie spintronického čtení. Dále tu najdeme integrovaný 12nm kontrolér s 3krát vyšším výkonem proti minulým diskům.