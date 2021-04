Seagate už dostal na trh 3 zettabajty v pevných discích

Americká společnost Seagate byla založena v roce 1979, kdy se ještě jmenovala Shugart Technology dle jednoho ze svých zakladatelů, Ala Shugarta. Známe ji především jako výrobce pevných disků, který dokázal přežít v tvrdé konkurenci ostatních výrobců pevných disků (sám akvizoval mimo jiné i firmy Conner a Maxtor), po nichž se objevila nová hrozba, a sice SSD.

Za prvních 36 let své existence Seagate dokázal vyslat na trh svůj první zettabajt v kapacitě pevných disků (10bajtů, respektive 10terabajtů) a z doprovodného grafu je vidět prudce rostoucí kapacita v posledních letech, díky čemuž byl druhý zettabajt dovršen během čtyř let a třetí už dokonce během dvou let.