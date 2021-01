Seagate už nabízí na trhu 20TB disky s HAMR a dodává více modelů s MACH.2

Pro Seagate a obecně pevné disky to byla dlouhá cesta, ale konečně tu máme opravdu nástup disků, které využívají zbrusu novou technologii zápisu, a to HAMR, která patří obecně pod EAMR. HAMR jako heat-assisted magnetic recording využívá novou záznamovou vrstvu ploten, která umožní dosáhnout výrazně vyšší hustoty zápisu, ovšem v jeho průběhu musí být zahřívána. To v případě HAMR zajistí lasery.

Vývoj byl zdlouhavý a představoval řadu odkladů a ani pak nepřinesl z hlediska kapacity revoluční produkt, ostatně nad 20TB pevným diskem dnes žasnout nebudeme. Jde ale spíše o to, co HAMR umožní za další pokrok, který má vést k dalším desítkám terabajtů nad rámec dnešní kapacity. Ovšem o ten už se spíše než běžní uživatelé budou zajímat provozovatelé serverů či zájemci o vysokokapacitní NAS, ostatně obliba pevných disků jde v případě PC a elektroniky ke dnu.

Právě proto ani není divu, že ohlášená komerční dostupnost 20TB disků Seagate s HAMR neznamená, že si pro ně můžeme hned skočit do obchodu (a to ani k výdejovému okénku). Seagate je zatím dodává vybraným zákazníkům jako součást úložných systémů řady Lyve a později budou k dispozici jako jednotlivé kusy širšímu okruhu zákazníků. Na trhu už však jsou.

Firma také předpokládá, že v dohledné době dokáže rozšířit kapacitu disků s HAMR o dvacet procent, čili brzy by měly přijít i 24TB disky a další budou následovat. Seagate tak mluví o tom, že díky tomu budou jeho pevné disky stále konkurenceschopné i oproti SSD, alespoň pokud jde o předvídatelnou budoucnost.

K tomu také pomůže technologie MACH.2, která je založena na využití dvou samostatně a nezávisle pohyblivých sadách ramen s hlavičkami, díky čemuž se jeden disk může chovat jako dva a číst či a zapisovat na dvou místech současně.

Jak ukazuje graf, to se projeví především při práci s menšími i většími soubory s využitím delší fronty, jak je vidět za tečkované křivky ukazující zvýšení výkonu oproti klasickým diskům. Seagate přitom hlásí, že zájem o tyto disky se výrazně zvyšuje a na to firma reagovala především navýšením dodávek. Tyto disky ale stále nejsou k dispozici komerčně na trhu a není zřejmé, kdy budou.

