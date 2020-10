Seagate vypustí 20TB disky s HAMR už v prosinci

O vysokém růstu kapacit pevných disků se už dlouho nedá mluvit, naopak kapacity SSD rostou prudce a stabilně, nicméně nic neroste do nebe a výrobci se musí řídit také poptávkou. A pokud mluvíme o spotřebitelských SSD, tam už je strop daný spíše právě zájmem zákazníků, kteří dnes nemají velký zájem ani o vysokokapacitní disky, takže proč by se měli hnát za mnohaterabajtovými SSD? Nehledě na to, že jejich cena za gigabajt je stále mnohem vyšší než v případě pevných disků.

Lze říci, že éra technologie HAMR (či prostě EAMR - Energy-Assisted Magnetic Recording) už zasáhne spíše jen trh se servery, datovými centry, apod. Ostatně trh se spotřebitelskými verzemi HDD by měl v příštích letech v podstatě zmizet, natož pak aby běžní zákazníci kupovali 20TB či ještě větší disky, jaké připravuje Seagate.

Pokud však Seagate skutečně svou technologii HAMR ovládne, máme tu výhled na novou éru zvyšování kapacity pevných disků. Seagate totiž slíbil, že do roku 2026 bude mít i 50TB pevné disky, i když samozřejmě jde pouze o slib a z historie vývoje technologie HAMR je jasné, že na takový spoléhat opravdu nelze.

Nicméně 20TB disky snad Seagate v prosinci opravdu vypustí na trh, čímž by si měl být už v podstatě jistý, když jde o tak blízký termín potvrzený výkonným ředitelem firmy Seagate, Davem Mosleym.

Kapacita 20 TB avšak není u pevných disků nevídaná. Nabízí ji už model Western Digital Ultrastar DC HC650 , který už je založen na zápisu podpořeném EAMR, ovšem vysokou hustotu zápisu na svých devíti plotnách by ani tak nezvládl bez SMR, čili technologie zhuštění zápisu pomocí překrývaných stop, což má své neblahé dopady na výkon. Nové 20TB Seagate s HAMR by technologii SMR využívat neměly.

