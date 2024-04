Seagate vyvíjí dvouvrstvé HDD s technologií HAMR, umožnit to má 120TB kapacitu

Datová úložiště nejsou nikdy dost velká. Aby i ta budoucí pobrala stále rostoucí množství dat, společnost Seagate vyvíjí další nové technologie. V nedávném vědeckém článku Seagate s National Institute for Materials Science (Japonsko) a Research Institute of Electrical Communications Tohoku University (také Japonsko) prezentoval novou technologii, která by do pevných disků přinesla vícevrstvý zápis. Nejde o to, že by zde bylo více ploten, to je už dnes, ale plotna by mohla mít na substrátu dvě vrstvy na sobě.



Na substrát se položily dvě vrstvy FePt-C o tloušťce okolo 5,5 nm, mezi nimi je pak zhruba 3,0 nm tlustá vrstvička Ru-C, která slouží pro oddělení jednotlivých vrstev, aby se navzájem magneticky neovlivňovaly. Současně to pomáhá ovlivnit Curieovu teplotu jednotlivých vrstev, což je teplota, při které feromagnetické látky ztrácí své feromagnetické vlastnosti.

Toto řešení využívá technologii HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording). Zahříváním těchto vrstev a tím, že každá má tuto teplotu trochu jinou, lze zapisovat na konkrétní vybranou vrstvu. Celá věc má ale jeden háček. Curieova teplota první vrstvy je nižší než té druhé (T1<T2), takže když laser zahřeje dané místo zápisu na teplotu T2, přepisují se obě dvě vrstvy. Důležitá je v tomto okamžiku druhá vrstva. Pak se síla laseru trochu sníží, aby byla nižší než T2 (tedy aby se nezapisovalo do druhé vrstvy), ale byla vyšší než T1 (tedy aby bylo možné zapsat do první vrstvy). Nyní se dostáváme z toho, že zatímco dosud bylo na jednom místě (vertikálně) mít jen dva bitové stavy, nové řešení přináší přináší v praxi tři možné stavy. Lépe řečeno, jsou ve skutečnosti čtyři, ale mezi dvěma z nich nedokážou vědci zatím rozlišovat, je to ale možná cesta do budoucna.

Očekává se, že by s dalším vývojem této technologie mělo být možné dosáhnout hustot okolo 10 Tb/in2 (čtvereční palec). Něco takového by mohlo znamenat pevné disky s kapacitami okolo 120 TB. Něco takového ale přijde patrně až za nějakých 10 let.