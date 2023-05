Seagate zahájil dodávky prvních 30TB+ pevných disků s HAMR

HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording) je technologií, která by měla schopnosti pevných disků posunout opět o něco dál a společnost Seagate se svými 30TB+ disky už zkouší reálné nasazení u svých obchodních partnerů. První série disků pro reálné nasazení už dodává svým cloudovým partnerům do datových center a nyní se zjišťuje, jaké příjmy budou z jejich prodejů a jak se to vlastně společnosti vyplatí. Jde o systémová řešení řady Corvault.

Předpokládá se, že by se ve třetím čtvrtletí letošního roku mohla 2. generace technologie HAMR dostat i do "mainstreamovějších" řad pevných disků, nicméně na nějakou velkosériovou výrobu si budeme muset počkat až do roku 2024. Ani tam se ale neví, jak moc dobře trh na novinky zareaguje, protože výsledek dle Seagatu zahrnuje mnoho proměnných. Prozatím ani není jasné, jak moc se svými dalšími vlastnostmi novinky liší od stávajících disků, tedy např. jak velký je počet ploten a jak vysoká je hustota zápisu, neznáme také přenosové rychlosti.