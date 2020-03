Seasonic Connect: nové pojetí počítačových zdrojů

Pokud jde o počítačové zdroje pro běžné desktopy, z hlediska správy kabeláže byla největší změnou dlouhé řady posledních let jejich částečná či úplná modularita. Jedná se o možnost od zdroje odpojit, či k němu vůbec nezapojovat, jak se to vezme, většinu nebo zcela všechny kabely.

Částečně modulární jsou zdroje, které mají napevno připájené kabely, jež bude uživatel vždy s největší pravděpodobností potřebovat a ostatní jsou na konektorech. Díky tomu tak není třeba hledat místo pro ty nepotřebné. Plně modulární zdroje mají odpojitelné vše včetně hlavního ATX svazku a zde je výhoda v možnosti vymontovat z počítače celý zdroj, ale kabely nechat na místě, což se ale bude hodit jen v případě, kdy nám zdroj může v něčem překážet. Každý odpojitelný konektor ale představuje také vyšší přechodový odpor, což je zase nevýhoda.

Seasonic chce ale jít vysoko nad rámec nějaké modularity a nabízí koncept Connect, a to v tomto případě konkrétně na modelu Seasonic Connect SSR-750FA. Tento zdroj sám o sobě vypadá jako běžný, i když poněkud krátký ATX model, ovšem veškerá energie z něj putuje po jednom tlustém a krátkém kabelu do zvláštního dlouhého a tenkého modulu. A až k tomu budeme připojovat samotné kabely a komponenty, přičemž nejde jen o "rozvod drátů" mezi konektory, skrz otvory v krytu jsou vidět i cívky, kondenzátory a prostě elektronika.

Seasonic počítá s tím, že uživatel si dá zdroj do obvyklé pozice a jeho modul umístí vertikálně. Dle rozmístění konektorů v něm se evidentně počítá s tím, že zdroj bude ve spodní pozici a modul mezi trayem základní desky a pravou bočnicí, kde tak musí být dostatek prostoru. Anebo by šlo tento modul dát na stejnou stranu traye jako základní desku, pokud to půjde.

Pak budeme mít zcela nahoře napájení pro základní desku, hned pod ním dva konektory pro úložná zařízení (SATA apod.), dále tu jsou v 750W verzi čtyři osmipinové PCIe a nabídku zakončuje další konektor pro disky SSD zcela vespod.

Tomu všemu jsou uzpůsobeny také dodávané kabely, které mohou mít samy o sobě mnohem kratší než obvykle, protože se postupně napojí na páteřní modul, od nějž už to bude k cíli blíž. Seasonic nám také nabídne řadu jiného potřebného příslušenství, což jsou i magnety pro připevnění vertikálního modulu nebo pásky pro upevnění kabelů.

Connect SSR-750FA mimochodem nabízí design s jednou +12V větví, certifikaci 80 Plus Gold, chlazení 135mm ventilátorem a desetiletou záruku.

