Seasonic uvádí pasivně chlazené zdroje Prime Fanless PX-450 až TX-700

Společnost Seasonic přichází na trh s novými pasivně chlazenými zdroji Prime Fanless. V roce 2017 byl představen první model TX-600, který nyní doplňuje výkonnější varianta TX-700. Díky absenci ventilátoru běží tiše, přitom zvládne dodávat až 700 W (58 A na 12V větvi). Splňuje certifikaci 80 Plus Titanium a dosahuje 94% účinnosti pod 50% zatížením. Potěší i technologií Seasonic MTLR, která zajišťuje maximálně 0,5% výkyvy napětí na primární větvi, nechybí ani 6 stupňů ochrany. Tento plně modulární zdroj má rozměry 170×150×86 mm a nabídne např. 4 PCIe 6+2pinové kabely nebo 12 SATA konektorů (na jiném místě uvádí výrobce 10).

Do trochu nižších cenových kategorií zamíří modely PX-450 a PX-500 se 41 A, resp. 37 A na 12V větvi. Ty nabídnou certifikaci 80 Plus Platinum s 92% účinností pod 50% zátěží. Většinu vlastností výkonnějšího modelu najdete i zde, takže můžete počítat s MTLR, 6 stupni ochrany a také 12letou zárukou. Trochu slabší je to s konektory, v balení jsou dva PCIe 6+2pinové (u PX-450 dokonce jen jeden) a kabely pro připojení 8 SATA zařízení. Rozměry činí 140×150×86 mm.

