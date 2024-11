Seasonic uvedl 1600W zdroj Prime TX-1600 s ventilátorem Noctua

Ventilátory Noctua jsou mnohými oceňovány za vysoký výkon a současně i velmi tichý chod. Nyní se dostávají i do počítačových zdrojů. Společnost Seasonic totiž ve spolupráci s rakouskou firmou Noctua vyvinula nový zdroj PRIME TX-1600 Noctua Edition. Ten dosahuje výkonu až 1600 W stejně jako výchozí model TX-1600, přičemž o chlazení se zde stará známý 12cm ventilátor NF-A12x25. Ten spolu s netradičně tvarovaným žebrováním dokázal srazit hlučnost zdroje ze 34 dB(A) na pouhých 24 dB(A).



Zdroj splňuje standard ATX 3.1 a PCIe 5.1, přičemž má novější a spolehlivější konektory 12V-6x2 místo problematických 12VHPWR. Spolu s vysokým výkonem zdroje by tak mělo jít o model, který by si měl snadno poradit i takovými kartami, jakými budou např. nově příchozí GeForce RTX 5090. U nich se předpokládá spotřeba mezi 500-600 W (obvykle při vyšší hranici tohoto rozsahu). Zdroj dosahuje na standard efektivity 80 Plus Titanium a v typickém zatížení by jeho efektivita měla přesahovat 90 %. Počítejme však s tím, že novinka nebude vůbec levná. Zatímco základní verze zdroje TX-1600 vyjde na 539 USD (ani to není vůbec málo), TX-1600 Noctua Edition je ještě o trochu dražší a její cena vyjde na 569 USD.