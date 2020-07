Šéf Arm China odmítá odstoupit a řídí ji bez povolení od mateřských firem

Arm China je podnik se společnou majetkovou účastí jednak firmy Arm Ltd. vlastněné skupinou SoftBank a pak čínskou společností Hopu. Donedávna jej oficiálně vedl Allen Wu, jejž ale Arm Ltd. zbavila funkce kvůli závažnému porušení firemní etiky, ovšem Wu odejít odmítl a zadržuje firemní registrační dokumenty i pečeť, díky čemuž může firmu efektivně dále řídit.

V zákulisí se dle Financial Times tvrdí , že Allen Wu ví, že později bude muset odejít, ale že si tím chce zajistit finanční vyrovnání, zatímco lidé obeznámení se situací v Hopu a SoftBank tvrdí, že na to již zcela jistě nedojde a že Wu už překročil všechny meze.

Allen Wu tak dle mateřské společnosti Arm čínskou pobočku v podstatě unesl, vysílá z ní falešné informace a tvoří kulturu strachu pouze ve snaze o vlastní prospěch. Snaží se také blokovat komunikaci s čínskými partnery Arm China, kteří potřebují podporu pro aktuální i budoucí produkty, takže škodí nejen své společnosti.

Samotná Arm China v oficiální komunikaci tato obvinění dle Bloombergu odmítá a tvrdí, že Allen Wu je svolný k jednání a nijak nenarušuje komunikaci s čínskými klienty. Mezi ně přitom patří i Huawei či další čínští výrobci využívající technologie a architekturu firmy Arm a pro ni jde o naprosto zásadní trh.

Od Bloombergu se také dozvíme jak a za co byl Wu vůbec vyhozen. Na začátku června jej zbavilo funkce předsednictvo Arm China složené ze zástupců Arm Ltd. a Hopu, a to kvůli tomu, že si založil investiční společnost, která šla přímo proti zájmům jím řízené společnosti a konkurovala jí. Wu dané rozhodnutí odmítl, označil je za neplatné a zůstal ve vedoucí pozici. Čínská obchodní pravidla mu přitom nahrávají právě proto, že drží registrační dokumenty a pečeť společnosti. Zajímavé je, že nyní obě strany, Arm Ltd. i Arm China urgují čínskou vládu, aby zakročila a nyní jsou tak oči upřeny právě na ni a čeká se, jaký bude její postup.

Na jednu stranu jde o zájmy firmy z Velké Británie, jejíž vláda Čínu značně kritizuje kvůli jejímu přístupu k Hong Kongu a také nedávno odstavila Huawei od 5G sítí budovaných v Británii. Na stranu druhou tato situace neprospívá ani samotným čínským firmám a také si kvůli tomu může řada jiných společností pečlivě rozmyslet, než budou v Číně investovat podobný způsobem jako Arm, jak uvádí Alex Capri z Hinrich Foundation.

