Šéf CATLu říká, že Elon Musk nerozumí baterkám a jeho 4680 selže

V roce 2020 se konala konference Tesla Battery Day , na které Elon Musk prezentoval přechod Tesly na nový formát baterií 4680. Tyto články mají větší průměr a výšku než tradiční formát 2170, doznal ale také několika strukturálních úprav. Z pohledu energetické hustoty ale o nějakou zásadní revoluci nešlo, zásadní tu byla změna velikosti a struktury, ne samotné "chemie" (4680 je velikostní formát a vevnitř může být v podstatě cokoli s výrazně odlišnými vlastnostmi).

Šéf společnost CATL, Zeng Yuqun, si nicméně nemyslí, že Tesla s těmito bateriemi uspěje. Zatímco s jeho vizemi a nasazením pro autonomní vozy souhlasí, servítky si v rozhovoru pro Reuters rozhodně nebral na adresu Tesly a úrovně jejích akumulátorů. Ta sice dodává spoustu vozů s bateriemi právě od společnosti CATL, nicméně v Americe vyráběné vozy mají zpravidla vlastní cylindrické články. Tesla už konečně přechází na formát 4680, kterých vyrobila už 100 milionů, nicméně Zeng si nemyslí, že cylindrický formát je budoucností (přestože je CATL také vyrábí).



Řekl, že v dubnu měli s Muskem velmi dlouhou debatu a ukázal mu, proč je jeho sázka na 4680 špatná a proč s ní nikdy neuspěje. Řekl, že Musk byl zticha a že neví, jak udělat baterii. Je to dle Zenga o celé elektrochemii a Musk je podle něj dobrý v čipech, softwaru, hardware i mechanických záležitostech, ale ne bateriích. Zde si přiznejme, že od Tesly (a jejího dvorního dodavatele Panasonicu) jsme o nějakých průlomech na poli akumulátorů už dlouho neslyšeli, a pokud ano, byla to spíše mírně evoluční řešení s velmi dlouhým časovým horizontem. Není ani divu, že Tesla využívá (zejména v Evropě a Číně) akumulátory jiných společností.

Zeng se také vyjádřil na adresu nerealistických termínů, které Musk dává. Musk mu měl říci, že tím motivuje lidi k výraznějšímu úsilí. I když něco potřebuje 5 let (a Musk podle všeho ví, že to tolik potřebuje), řekne raději 2 roky, aby lidi popohnal a pokusili se to stihnout.