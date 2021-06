Šéf Micro Center se omluvil za slova shazující grafické karty od AMD

Text od společnosti Micro Center se týká procesu výběru grafické karty a pozdvižení vyvolala modře zvýrazněná pasáž srovnávající modely firem AMD a NVIDIA, i když velice diskutabilní je i předchozí text pasující GPU na "tažného koně" PC v domácí kanceláři, jako by snad drtivá většina lidí pracovala jako výše zmíněný "design based professional".

Ve zvýrazněné části se už porovnávají karty od firem AMD a NVIDIA a píše se tam, že karty od AMD jsou typicky cenově dostupnější, ale mohou vyžadovat nějaké modifikace či pravidelnou údržbu, aby fungovaly tak, jak mají. Karty od NVIDIE jsou zase přirovnány k herním konzolím v tom smyslu, že je prostě stačí zapojit a fungují. Jsou tak prý snadněji použitelné a stabilnější, což z nich dělá hlavní volbu pro hráče a streamery a také podporují ray tracing a DLSS pro nejkvalitnější grafiku bez obětování snímkovací frekvence.

Otázky vyvolává především to, co bylo myšleno oněmi modifikacemi a pravidelnou údržbou a zda jde o hardwarové či softwarové hledisko (nebo snad obojí?). Text tak vyvolává dojem, jako bychom si v případě Radeonu kupovali polotovar či nedodělek, který je navíc potřeba neustále opečovávat. To je z hardwarového hlediska samozřejmě nesmysl už jen proto, že Radeony a GeForce často ve zcela srovnatelné kvalitě tvoří ti samí AIB výrobci. Budeme tak předpokládat, že asi šlo o stále hluboce zakořeněné přesvědčení o tom, že AMD k Radeonům nabízí celkově horší ovladače než má NVIDIA pro své GeForce.

V každém případě, Rick Mershad (CEO, Micro Center) se už za tato slova omluvil a napsal, že na stránkách firmy byly zveřejněny nesprávné informace o grafických kartách AMD, které dříve nebyly interně ověřeny. Mershad také dodal, že Radeony jsou kvalitní, výkonné a také nabízí podporu ray tracingu plus technologii FSR, alternativu pro DLSS. Nevyžadují také žádnou zvláštní údržbu, samozřejmě krom pravidelných aktualizací ovladačů.

Nakonec Mershad označil Micro Center za hrdého partnera firmy AMD, který bude i nadále nabízet Radeony ve svých počítačových sestavách.



Ceny souvisejících / podobných produktů: