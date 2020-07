Sega Astro City Mini: osobní hrací automat v šestinové velikosti

Sega tak pokračuje v nabízení nových mini-retro konzolí, jako byly Genesis Mini či Mega Drive Mini a Game Gear Micro. Nyní je tu ale zmenšená verze celého herního automatu, jaký známe z heren (respektive jsme spíše znali). Tomu odpovídá i provedení, které zrovna nevypadá tak, že by nám tato konzole mohla padnout do ruky.

Patří spíše na stůl, ačkoliv má pouze šestinovou velikost oproti původním konzolím, před nimiž hráč stojí či sedí na barové židli. Pro srovnání:

Sega Astro City Mini se objeví na trhu s cenou kolem 100 liber, čili cca 3000 Kč. Provedení je jednoduché, máme tu skloněnou obrazovku a před ní pak páčku se šesti velkými a dvěma malými tlačítky. Celkové rozměry jsou 130 x 170 x 175 mm (Š x V x H) a v nabídce je sluchátkový konektor, dva USB pro ovladače a také výstup na HDMI (720p, 480p). Napájení pak zajistí port Micro USB, přičemž postačí 5 W při napětí 5 V. HDMI a USB kabel dostaneme v základním balení.

Samotná společnost Sega ještě asi nebyla na představení Astro City Mini připravena, protože její prezentaci ze svých stránek zakrátko stáhla, ale co Internet jednou schvátí, to už nenavrátí. Dozvíme se tak i to, které hry budou v nové konzoli předinstalovány. Zatím jde ale jen o 10 známých titulů, přičemž 26 dalších má následovat:

Alien Syndrome



Alien Storm



Golden Axe



Golden Axe: The Revenge of Death Adder



Columns II



Dark Edge



Puzzle & Action: Tant-R



Virtua Fighter



Fantasy Zone



Altered Beast

Nakonec tu máme také USB ovladače, které bude Sega prodávat v přepočtu po cca 700 Kč, což vypadá jako slušný byznys (pro ni). Samotnou Sega Astro City Mini ale máme očekávat spíše až na konci roku.

