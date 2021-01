SemiAccurate: Intel chce vyrábět čiplety GPU Xe v Samsungu

Dává tak smysl, aby Intel využil výrobní kapacity Samsungu i TSMC, a to pochopitelně pro různé produkty. Čili pravdu může mít jak TrendForce , že Intel bude v TSMC vyrábět některé své procesory a dále i SemiAccurate , že Samsung poslouží pro výrobu čipletů grafik Xe. Šlo by tak o velice odlišné produkty a Intel by díky tomu mohl co nejlépe využít to, co se mu nabízí, aby odlehčil vlastním továrnám, v nichž se snaží už dlouho ladit 10nm výrobní proces, z nějž se asi už nikdy nestane to, co bylo v plánu, neboť výtěžnost má být aktuálně někde nad 50 procenty.