Senátorka Wyomingu zve těžaře Bitcoinu, ať sem jdou těžit kryptoměny

Cynthia Lummis je senátorkou z amerického státu Wyoming a velkou podporovatelkou kryptoměn. Tvrdí, že kryptoměny jsou ekologičtější než ekonomika postavená mimo Bitcoin, protože v případě těžby Bitcoinu se používá 40 % energie z obnovitelných zdrojů, zatímco u tradičních metod je to jen 12 %.



Proto také zve těžaře do Wyomingu, ať těží kryptoměny v tomto americkém státě. Ten snižuje uhlíkovou stopu i tím, že se snaží o co nejlepší využití dostupné energie z vrtného průmyslu, která by jinak přišla vniveč. Sama přitom tvrdí, že do žádné kryptoměny neinvestovala a že podporuje diverzifikaci, aby lidé nedávali vše pod polštář v dolarech. Připomeňme, že naopak hodně těžké časy mají teď těžaři v Číně, kteří hledají, kam se po nedávných vládních krocích přestěhovat. Obvykle jde o okolní nebo nepříliš vzdálené země jako např. Kazachstán.



