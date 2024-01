Senua's Saga: Hellblade II od Ninja Theory vyjde 21. května 2024

Už první díl z roku 2017, Hellblade: Senua's Sacrifice, nabízí unikátní zážitek. Z pohledu třetí osoby hrajete za postavu keltské válečnice, která trpí psychózou, díky čemuž ji doprovází halucinace a slyší cizí hlasy komentující to, co se kolem ní právě děje, nebo které odráží její myšlenky a pochybnosti o vlastních činech. Svět a v něm probíhající události tak vnímá jiným způsobem než ostatní lidé.

Jde také o titul, u kterého je nutné jej pro plnohodnotný zážitek hrát se sluchátky (hned po spuštění se dokonce přímo ve hře objeví toto doporučení). To je z toho důvodu, že hlasy ve hře byly zachycené pomocí, což je dvojice mikrofonů nacházejících se v takové vzdálenosti od sebe, která odpovídá rozmístění lidských uší. Tímto způsobem zaznamenané audio a reprodukované pomocí stereo sluchátek pak vnímáme tak, že u něj snadno rozpoznáme pozici zdroje konkrétního zvuku v prostoru kolem naší hlavy (pro info, proč tomu tak je, nahlédněte např. na vysvětlení na Wikipedii nebo na tuto názornou demonstraci od vývojářů). A nutno říci, že to v Hellblade s ohledem na způsob využití (pro "cizí" hlasy z naší mysli) opravdu výborně funguje a hře to dodává unikátní atmosféru.