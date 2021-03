Serverové Intel Ice Lake-SP budou vypuštěny na trh 6. dubna

Událost “How Wonderful Gets Done 2021” budeme moci sledovat živě na stránkách Intelu , přičemž uvedení procesorů Ice Lake-SP se ujme jednak Data Platforms Group, výkonný viceprezident Data Platforms Group a Lisa Spelman, podniková viceprezidentka Xeon and Memory Group.

V dubnu už budeme mít letní čas (GMT +2), a tak se můžeme těšit v našem případě na 17:00 dne 6. dubna. Co ale můžeme očekávat? Dle leakera @momomo_us půjde přinejmenším o následující modely, které budou rozděleny do řad Xeon Platinum, Gold a Silver.

Intel by měl představit celkem dva tucty nových Ice Lake-SP s výbavou od 8 do 40 fyzických jader se základními takty mezi 2 až 3,5 GHz a TDP mezi 105 a 270 W. Intel tak dle očekávání firmu AMD s ohledem na počet jader ještě nedožene, leda by snad přišel stejně jako v předchozí generaci s procesorem, který obsahuje dva čipy, čili v takovém případě by mohl nabídnout až 80jádrový model.

Zcela jistě ale můžeme počítat s tím, že Intel se bude opět snažit využít toho, že jeho procesory na rozdíl od AMD podporují instrukce AVX-512, jak napovídají i nejnovější neoficiální výsledky , v nichž nový Xeon Platinum 8351N díky zmíněným instrukcím překonává 32jádrový EPYC Rome i o 65 procent.

Nicméně Ice Lake-SP jsou v podstatě již nyní zastaralé. Využívají postarší verzi 10nm výrobního procesu (čili ne SuperFin či dokonce Enhanced SuperFin) a založeny jsou na jádrech Sunny Cove, která se objevila už v mobilních procesorech Core 10. generace vypuštěných na trh už v roce 2019.

Intel se tak bude jistě snažit dostat na trh co nejdříve generaci Sapphire Rapids, která již bude založena právě na 10nm procesu Enhanced SuperFin, moderních jádrech Golden Cove (nejspíše až 56), využít bude moci své vlastní paměti typu HBM a dále paměti DDR5 i sběrnice PCIe 5.0 a Compute Express Link 1.1. Oproti tomu lze Ice Lake-SP opravdu označit jen za přechodový mezičlánek, i když ten bude na druhou stranu mnohem lepší než 14nm Cascade Lake s maximálně 28 jádry (samozřejmě až na dvoučipové Cascade Lake-AP).



