SEVB uvádí Li-Ion baterie s nabíjením 1400 A aneb 150 km dojezdu za minutu

Existuje mnoho výrobců akumulátorů a je mezi nimi i čínská společnost SEVB. Ta na veletrhu CIFB 2025 prezentovala několik nových lithiových akumulátorů. Asi nejzajímavější je Flash Charging Battery 4.0 (Xinxingchi 2.0 Kiloamp Extreme Charging Edition), která při napětí 1000 V posunula nabíjecí proud na šílenou hodnotu 1400 A. Nabíjecí výkon tak dosahuje 1400 kW, aneb 1,4 MW. To bude vyžadovat hodně silnou přípojku do sítě a hodně výkonnou vyrovnávací baterii.

Ve špičce se tak nabije za jednu minutu 150 km dojezdu, za 5 minut je to pak 450 km (špička nevydrží věčně). Chladicí plocha se zvětšila o 50 %, je zde sendvičová metoda chlazení. Máme tu katodu typu LFP, která obchází tradiční nedostatky této chemické směsi, citlivost na nízké teploty. Dle výrobce má mít při -20 °C stále 90 % kapacity a normální provoz by měla být schopna nabídnout i při -40 °C. Energetická hustota nebyla zveřejněna.

Dalším akumulátorem je Xinxingchi 2.0 Long Range Edition. Zde jde také o LFP, maximální rychlost nabíjení je ale “jen” 6C. I to je ale velmi vysoká rychlost, ve špičce je taková, že by znamenala nabití za 10 minut. Tyto akumulátory ale excelují někde jinde. Na LFP mají nadprůměrně vysokou energetickou hustotu 200 Wh/kg (standardní LFP mívají okolo 170 Wg/kg, NMC okolo 240-300 Wh/kg). Oproti NMC mají snížit cenu o 10 %, a přesto umožní vyrábět vozy s dojezdem přes 800 km (podle příliš optimistické čínské normy CLTC).

Třetí do party je Sunwoda StarGlory 2.0 Ultra Charge Edition s podporou velmi rychlého nabíjení proudem 1000 A. To by mělo znamenat rychlost 8C a nabití 700 km dojezdu během 8 minut. Výsledkem by měly být elektromobily s dojezdem přes 1000 km.

SEVB ukázal i akumulátor s křemíkovou porézní anodou, která má dosahovat vyšší stability a životnosti. Energetická hustota má přesahovat hranici 260 Wh/kg, současně má zvládat velmi rychlé nabíjení. Více detailů ale neznáme.

Pro hybridy tu jsou akumulátory s životností na 100 tisíc cyklů a vybíjecím výkonem 80 kW. Není ale jasné, jak bylo dosaženo této životnosti, jde o Li-Ion LTO, které mají běžně životnost v řádech desítek tisíc cyklů, je to velkým bufferem? Nevíme. SEVB je v Číně největším dodavatelem baterií pro hybridy už čtyři roky po sobě.