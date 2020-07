Shadow Warrior 3 ohlášen, přijde příští rok

Prozatím byla ohlášena PC (Steam) verze hry Shadow Warrior 3, kterou si Devolver Digital s Flying Wild Hog chystají na příští rok. Prozatím byl vypuštěn do světa jen úvodní trailer, v němž se nám představuje hlavní hrdina Lo Wang ve stylu komixového Deadpoola, jemuž je ostatně podobný i svým vzezřením a výbavou. Ostatně o jejich podobě se toho namluvilo už dost a nový trailer může diskuze pouze přiživit.

Další video ze hry Shadow Warrior 3 už bude ukazovat prostředí ze samotné hry a zveřejněno bude tuto sobotu 11. července ve 21:00 našeho času primárně na Twitchi. Autoři slibují čerstvé novinky, které nám třetí díl přichystá a pokud lze usuzovat z toho, co ukazuje nový trailer, pak by to mohly být především nové způsoby vraždění příšerek.

Stále to ale bude především o divoké akci s využitím střelných i chladných zbraní, o rychlém pohybu a co se týče prostředí a zasazení, zde se asi nic moc také měnit nebude. Ostatně game director Kuba Opon slibuje, že Shadow Warrior 3 bude pro fanoušky série pamatující první díl jako návrat domů.

Shadow Warrior - 1997

Hra už má své stránky na Steamu , kde se dočteme o tom, že příběh Shadow Warriora 3 bude o chytání jistého starobylého draka, jenž byl vypuštěn ze svého vězení. Půjde po něm pochopitelně Lo Wang, aby zabránil apokalypse a nápomocná mu při tom bude jen maska mrtvého boha, dračí vejce, troška magie a hodně palné síly. My můžeme dodat, že to bude ještě řádně ostrá katana, dále zvláštní schopnosti pohybu (běh po zdi, dlouhé skoky, hák na lanku), neméně zvláštní schopnosti (efektní poprava následovaná vypuštěním energie zabitého protivníka na ostatní) a také speciální výbava úrovní, kterou půjde aktivovat pro účely různých strategií boje. Vypadá to tak, že se tvůrci nechali inspirovat i v nových dílech Doomu, což samozřejmě nutně nemusí být na škodu.

