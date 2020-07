Sharkoon Light² 100: základní herní myš za rozumnou cenu

Německý Sharkoon sice nepatří k nejznámějším značkám herních periferií, ale za sedmnáct let své existence si přece jen získal své místo na trhu. Výhodou obvykle bývá atraktivnější poměr ceny a výkonu ve srovnání s jinými značkami. Potvrzuje to i nejnovější přírůstek Sharkoon Light² 100, který bychom mohli označit za „herní myš nižší třídy“. Zkrátka nabídne základní funkce, které uspokojí běžné hráče, ale při zachování rozumné ceny. Po designové stránce se jedná o relativně decentní model a pro výrobce měl být klíčový komfort při používání. Tělo myši z matně černého plastu získalo znatelně prohnutý tvar, proto by mělo dobře pasovat do ruky bez ohledu na velikost dlaně i způsob držení. Asymetrický design tentokrát jasně nahrává pravákům.

Myš váží pouze 78 gramů a její spodní část byla vyrobena ze 100% polytetrafluorethylenu (PTFE). Tento plast se vyznačuje velmi nízkým třením, proto by měla myš velmi dobře klouzat po podložce. Dalším prvkem zlepšujícím komfort při používání je potom textilně opletený kabel, který se podle výrobce chlubí mimořádnou flexibilitou. Jinak tmavý design ozvláštňuje RGB podsvícení, které se stalo nezbytností pro snad všechny herní periferie. Až 16,8 miliony barvami hýří logo výrobce, rolovací kolečko i pruh v zadní části myši. Podsvícení lze přizpůsobit pomocí volně stažitelného softwaru a jeho funkce je nejen estetická, ale zároveň indikuje změnu nastavení DPI.

Pomocí softwaru lze třeba také měnit rychlost a citlivost myši nebo přeprogramovat některé ze šesti tlačítek. Nastavení se potom uloží do některého z pěti uživatelských profilů v interní paměti. Výrobce použil optický snímač PixArt 3325 s citlivostí až 5 000 DPI. Jak už bylo uvedeno výše, hodnotu lze rychle měnit pomocí tlačítka na myši v sedmi předem nastavených krocích. Ve výbavě potom nechybí ani populární spínače Omron se slibovanou životností až 20 milionů kliknutí. Sharkoon Light² 100 je již k dispozici na vybraných trzích za 25 eur, v přepočtu 670 Kč.

Technické parametry počítačové myši Sharkoon Light² 100

Senzor: PixArt 3325

DPI: 200 až 5 000

Maximální polling rate: 1 000 Hz

FPS: 4 000

IPS: 100

Maximální akcelerace: 20 g

Hmotnost bez kabelu: 78 g

Rozměry (D x Š x V): 120 x 66 x 42 mm

Podporované operační systémy: Windows

Počet tlačítek: 6 (všechna programovatelná)

Spínače v pravém a levém tlačítku: Omron

Herní software: proprietární

Vnitřní paměť pro herní profily: 64 kb

Počet profilů: 5

Konektor kabelu: USB (pozlacený)

Délka kabelu: 180 cm (ultraflexibilní, textilně opletený)

