Shořel další Ryzen 7 9800X3D, tentokrát při sledování televize

Poslední dobou hardware v počítačích nějak rád hoří a taví se. Opětovně tu máme potíže s napájením karet GeForce, kde dochází k tavení konektorů kvůli nerovnoměrnému rozložení napájení na jednotlivých pinech (dosud vždy reportováno na HW, který obsahoval v celém řetězci i komponenty s 12VHPWR a ne pouze novější 12V-2x6, to ale nemusí nic znamenat). Loni jsme tu měli i dva případy shořelých procesorů AMD Ryzen 7 9800X3D, kde to ale vypadalo především na chybu instalace samotnými uživateli. I problém u karet GeForce s konektorem 12VHPWR se zdá být umocněn v případě nesprávné instalace, nicméně i při té správné se to občas chová zvláštně a možná tu bude nějaký větší problém. Otázkou je, zda nějaký takový problém nebude mít i AMD. Objevil se zde totiž třetí případ spáleného procesoru AMD Ryzen 7 9800X3D.