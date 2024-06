Šifrování zatím zůstane, EU odložila kontroverzní šmírovací zákon o CSAM

Připravovaná legislativa ohledně obsahu CSAM a ono šmírování dat uživatelů, prolézání obrázků a detekce závadných snímků ale nevznikla z výmyslu Adobe nebo třeba Applu , o němž se v souvislosti s detekcí CSAM psalo už před třemi lety, ale z per politických představitelů. Právě tento šmírovací zákon, který by společnostem přikazoval povinné monitorování komunikace, zda se tam nevyskytuje závadný obsah ohledně zneužívaných dětí, měl být dnes projednáván a odsouhlasen. V podstatě by se tím postavilo end-to-end šifrování mimo zákon. Také by tím padl argument odpůrců Adobe, že jiné firmy toto šmírování nedělají. Dělat to možná dnes nedělají, ale ze zákona by nově musely (Adobe zde poněkud předběhl dobu). WhatsApp, Signal a další aplikace, které E2E šifrování používají, by tedy musely uzpůsobit komunikaci tak, aby bylo možné vyhovět novému nařízení.