Šílenství kolem RTX 4090, před obchody se tvoří několikadenní fronty

Při zahájení prodeje některých nových produktů je o ně takový zájem, že se před obchody stojí fronty. Obvykle se to přisuzuje zájemcům o nové iPhony, což ale v posledních letech spíše pominulo s tím, jak se stále více a více používá předobjednávek přes internet. Nejsou to ale jen zájemci o Apple, kdo dokážou stát hodiny i dny před obchodem na kýžený produkt. Nyní tu máme obrovské fronty před obchody MicroCenter, kde zájemci čekají na grafické karty GeForce RTX 5090 (i RTX 5080). A jsou to rovnou několikadenní fronty, první zájemci se před obchody objevili se stany už před 3 dny. Na svou kartu si tak budou muset počkat 4 dny ve frontě, jejich prodej totiž začne zítra, ve čtvrtek.



Dá se očekávat, že spousta z kempujících lidí jsou skalpeři, nicméně někteří z fronty tvrdí, že karty chtějí pro vlastní využití, jen právě nehodlají podporovat ony skalpery a platit jim přehnané částky za přeprodávané karty. Pro zajímavost, nyní se na eBay většinou s předstihem přeprodávají za cca 3800-4000 USD (jen výjimečně levněji), přičemž standardní cena karet RTX 5090 by měla činit 2000 USD. MicroCenter chce karty prodávat pomocí systému voucherů, kdy každý uživatel ve frontě dostane v daném pořadí voucher opravňující ho k nákupu jednoho kusu této karty. Kolik jich má prodejce v zásobě, nevíme, ale už několik obchodů se dalo slyšet, že mají jen jednotky, výjimečně pak nízké desítky kusů.