Silicon Motion chystá první SSD kontrolery s PCIe 5.0, budou ještě letos

Ačkoliv nám počítače s procesory Alder Lake už umožňují využívat zařízení s rozhraním PCIe 5.0, žádné takové ještě běžně není na trhu a čeká se spíše na grafické karty. Ovšem i SSD s tímto novým rozhraním bude možné nainstalovat do dlouhých slotů PCIe, nicméně ani ta s verzí 5.0 nejsou k dispozici. Dle Silicon Motion ale budou, a to ještě tento rok.

Silicon Motion má coby jeden z velkých výrobců SSD kontrolerů pochopitelně dobrý přehled o budoucích novinkách. Ty budou založeny tedy i na jeho modelu SM2508, který je určen pro výkonné modely SSD, jak jinak. Pomocí čtyř linek PCIe 5.0 dosáhne přenosových rychlostí až 13 GB/s a na trhu půjde o soupeře jednak pro známý Phison a jeho PS5026-E26 nebo také InnoGrit IG5666.

Můžeme ovšem očekávat, že SSD pro PCIe 4.0 budou v případě PC ještě dlouho aktuální, a to jednak pochopitelně díky ceně a pak také kvůli tomu, že od SSD pro PCIe 5.0 se už očekává výrazně zvýšená spotřeba, a tedy i výdej tepla . V našich desktopech by se tak měl dle představ výrobců usídlit další aktivní chladič a co se týče notebooků, tam bude problém i samotná zvýšená spotřeba.

Dle THW se ovšem očekává, že OEM výrobci PC zpravidla po PCIe 5.0 SSD nesáhnou ani letos a ani v příštím roce. Ostatně teprve letos se očekává, že se začnou častěji využívat SSD pro PCIe 4.0 a většinou to budou navíc levnější modely bez vlastní DRAM. Ta nejrychlejší SSD tak budou využívána spíše výrobci hi-end herních PC či pracovních stanic, kde se nehledí na cenu a také jistě půjde o téma pro DIY.

CEO firmy Silicon Motion také potvrdil, že ta ještě v příštím roce připraví novou, a to třetí generaci SSD kontrolerů pro PCIe 4.0 a až pak nastane kompletní přechod na PCIe 5.0. To ale pochopitelně neznamená, že od té doby budou už všechna SSD nenažraná a žádat si budou aktivní chlazení. Jde o to, do jaké míry se využije potenciál nového rozhraní a nikdo neříká, že SSD musí být určeny pro všechny čtyři linky dostupné pro formát M.2.

A také ještě než Silicon Motion vypustí na trh SM2508 pro PCIe 5.0 SSD do našich PC, připraví si SM8366 pro serverové modely SSD, kde má vysokorychlostní rozhraní obecně mnohem větší smysl.



