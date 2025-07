SiliconMotion má 4nm SSD řadič pro PCIe 6.0 s rychlostí až 28 GB/s

SiliconMotion (SMI) totiž představila nový SSD řadič MonTitan SM8466, který je určen pro novou generaci SSD s rozhraním PCIe 6.0, a to v případě výše zmíněné podnikové sféry. PCI-SIG sice nedávno představila finální specifikaci rozhraní PCI-Express 7.0 , nicméně ani předchozí PCIe 6.0 ještě pořádně ještě neexistuje jinde než na papíře. Spotřebitelská SSD na novém rozhraní ještě nějaký ten rok asi nebudeme čekat, nicméně v případě podnikových SSD by to mohlo být podstatně dříve na pořadu dne. Společnost(SMI) totiž představila nový SSD řadič, který je určen pro novou generaci SSD s rozhraním, a to v případě výše zmíněné podnikové sféry.

Řadič bude vyráběn pomocí 4nm procesu u TSMC, což by mohlo zajistit přijatelnou spotřebu. Oproti předchozí generaci SM8366, která byla vyráběna 12nm procesem, tu dosáhneme také podpory zvýšené maximální kapacity SSD ze 128 TB na 512 TB. Zvýšit se má logicky také maximální rychlost, a to zhruba o dvojnásobek z nynějších 14,2 GB/s na cca 28 GB/s, jak už je u každé nové generace rozhraní PCIe typické. V neposlední řadě to budou i podstatně lepší náhodné přístupy, z 3,5M IOPS se novinka dostává na 7,0M IOPS. Zatím není jasné, kdy bude novinka dostupná pro nová podniková SSD, předpokládá se nejprve tak konec roku 2026, spíše až rok 2027. U spotřebitelské sféry je dost dobře možné, že to bude až blíže k přelomu desetiletí.