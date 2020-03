SiSoft udává u 35W Comet Lake-S spotřebu až 123 W

TUM APISAK pro nás objevil záznam v databázi firmy SiSoftware, který ukazuje výsledky testů desetijádrového procesoru Core i9-10900T. Ten má mít stejně jako jiné modely řady T snížené TDP na 35 W. Ovšem asi už není třeba nijak zvlášť poukazovat na to, že jde pouze o hodnotu vztahující se k základní frekvenci a ta zde činí 1,9 GHz.

Podívejme se na přímého předchůdce zmíněného procesoru, jímž je osmijádrový Core i9-9900T se stejným 35W TDP. Ten, ač patří do předchozí generace, nabízí základní takt 2,1 GHz, ale to je logické vzhledem k tomu, že jde rovněž o 14nm procesor, ovšem s menším počtem jader. Jeho konfigurace turba přitom je 15/17/18/19/20/21/22/23, což znamená, že při zátěži všech osmi jader bude výsledný takt 2,1 + 1,5 GHz a při zátěži jednoho jádra pak 2,1 + 2,3 GHz. To v praxi znamená, že procesor se bude snažit pracovat na mnohem vyšším taktu, než je základních 2,1 GHz a že TDP 35 W je jen jakási teoretická výchozí hodnota, která v reálném provozu nemá význam.

V případě Core i9-10900T se dvěma jádry navíc to pochopitelně může být jen větší a křiklavější nepoměr a dle SiSoftu máme očekávat reálnou spotřebu v zátěži spíše na úrovnio 120 W při Power Level 2. To je pochopitelně mnohem méně, než očekáváme od Core i9-10900K, ale verze T se také nebude snažit dostat se všemi jádry co nejblíže k 5 GHz. A je třeba také poznamenat, že oněch 123 W nemusí být opravdu přesná hodnota, ale na druhou stranu lze podobnou očekávat.

Můžeme se také podívat do minulosti, aby se ukázalo, jak moc odtržené od reality už toto označování procesorů Intel vůbec je. Začneme u starých Core i7 Nehalem (tehdy ještě Core i9 pochopitelně neexistovaly), kde nízkospotřebové modely jako Core i7-860S měly TDP 82 W oproti standardním 95 W a nulové turbo při celkové zátěži.

Postupně se ale TDP úsporných modelů snižovalo a turbo zvyšovalo. Core i7-2600S generace Sandy Bridge měl TDP snížené na 65 W a turbo všech jader přidalo 100 MHz. Core i7-3770T z Ivy Bridge už sliboval jen 45 W, zato turbo všech jader vyrostlo na 600 MHz a už následující generace Haswell nabídla i 35W modely jako Core i7-4765T s turbem opět 600 MHz. Nyní je to v případě Core i9-9900T stále 35 W, ovšem s all-core turbem 1500 MHz.

Intel tak rozjel hru na nízkospotřebové procesory, která možná dříve měla smysl, ale postupně jej zcela pozbyla, když se z TDP stala naprosto nesmyslná hodnota v systému označování, který Intel není ochoten změnit. Už by ale opravdu měl.

