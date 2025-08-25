>
>
>
>
SK hynix přeskočil Samsung na pozici největšího výrobce DRAM, pomohly paměti HBM3
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Samsung byl dlouhých 33 let největším výrobcem paměťových čipů DRAM na světě. Nyní ho díky velkému zájmu o AI akcelerátory předběhla společnost SK hynix.
Reklama
Na poli výrobců pamětí DRAM vedl dlouhých 33 let Samsung. Své vedení ale bleskurychle ztratil během posledního půl roku. Ještě počátkem roku byl jeho tržní podíl 41,5 %, přičemž nyní spadl na 32,7 % (je to poprvé od roku 2014, co byl Samsung pod hranicí 40 %). Přeskočil ho tak jeho věčný rival, společnost SK hynix. Ta se dostala na vyšší 36,3% tržní podíl. Otázkou tedy je, co stojí za tak obrovským propadem Samsungu. Odpovědí na ni je umělá inteligence, resp. lépe řečeno AI akcelerátory. Ty totiž obvykle využívají velmi rychlé paměti řady HBM a právě zde je [také] zakopaný problém.
Samsungu se totiž nepovedlo vyjednat dostatečný objem kontraktů na paměti HBM3 a HBM3E pro firmy, jako je Nvidia a podobné. Zde je úspěšnější právě SK hynix, který dlouhodobě těží ze své vedoucí pozice v HBM pamětech, jež se poslední dobou ještě upevnila. A poněvadž je zájem o akcelerátory AI obrovský, Samsungu zde uniká obrovský trh. Jsou zde sice známky, že by Samsung mohl získat svůj ztracený tržní podíl částečně zpět, nicméně otázkou je, jak to bude v situaci, kdy přijde nová generace HBM4. Zde to totiž opět vypadá, že to bude SK hynix, kdo s nimi přijde na trh jako první.
Zdroj: wccftech.com, koreajoongangdaily.joins.com, ilustrační foto (autor: Mike Deal, [CC BY-ND 2.0], přes Flickr)