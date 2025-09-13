Aktuality  |  Články  |  Recenze
Aktuality
>
Storage a RAM
>
Paměti RAM
>
Hynix

Sk hynix spouští velkosériovou výrobu pamětí HBM4 s 10Gbps

Včera, Milan Šurkala
Společnost SK hynix si upevňuje svůj náskok v pamětech HBM. Jako první spouští velkosériovou výrobu čipů HBM4 pro rychlé AI akcelerátory a nejen pro ně.
SK hynix je největším výrobcem pamětí DRAM, k čemuž mu dopomohly paměti HBM3, jež se ve velkém používají u AI akcelerátorů. A jeho vedení v pamětech HBM se dále prohlubuje, neboť je první společností, která uvedla na trh paměti nejnovější generace HBM4. Spustila už totiž jejich velkosériovou výrobu. Ta přichází s významnou novinkou, a to rozšíření sběrnice čipů z 1024 na 2048bitovou. Současně se ale vylepšila energetická efektivita nových pamětí o 40 %, což ale nemusí nutně znamenat nižší výslednou spotřebu, neboť efektivita hovoří o poměru výkonu a spotřeby.
 
Zatímco specifikace JEDEC od HBM4 pamětí vyžaduje jako základ 8 Gbps, SK hynix ještě trochu přitlačil a jeho nové čipy jsou rovnou na rychlosti 10 Gbps, tedy o 25 % rychlejší. Podle společnosti by AI výpočty s využitím akcelerátorů s pamětmi HBM4 měly být o 69 % rychlejší než s předchozí generací. Pro výrobu byl použit proces Advanced MR-MUF (Mass Reflow Molded Underfill), což je technologie vrstvení využívající tekutých protektivních materiálů, které současně vylepšují vedení tepla při výrobě. Ve výsledku i díky snížení tlaku při vrstevní zajišťuje vyšší výtěžnost a stabilnější výrobu. Dále výroba probíhá pomocí ověřené 1bnm technologie, což je 5. generace technologie 10nm třídy, což je další dílek do skládačky, aby firma mohla vyrábět čipy v co největším množství co nejstabilněji.
 

