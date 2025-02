SK hynix údajně vyvíjí ještě úspornější paměti LPDDR5M s napětím 0,98 V

Mobilní zařízení obvykle nevyužívají klasické typy operačních pamětí DDR. Najdeme je sice u některých herních notebooků, což přináší i vyměnitelné moduly, to se ale současně projevuje v nižší výdrži na baterie. Většina úspornějších zařízení, jako jsou ultrabooky a běžné notebooky, nemluvě o telefonech a tabletech, ale využívá úspornější pájené paměti LPDDR, které mají výrazně úspornější klidové stavy. V případě poslední varianty LPDDR5 je to hned několik variant. Máme zde např. výkonné LPDDR5X a nejvýkonnější LPDDR5T, které mají až 9,6Gbps přenosy. Na druhou stranu by ale mohly zamířit modely LPDDR5M, které má vyvíjet společnost SK hynix. Alespoň tak napovídají zákulisní informace.



Podle nich by se napětí mělo snížit z nynějších 1,05 V na 0,98 V, což by mělo přinést o trochu lepší efektivitu než u nynějších typů. Sice to může ovlivnit výkon, nicméně efektivita by se měla zvýšit o 8 %. Vhod by to mohlo přijít zejména telefonům s důrazem na AI, kde tyto algoritmy potřebují hodně paměti, kterou často využívají. Ta tak častěji běží s vyšším zatížením, takže se operační paměť více projevuje na celkové spotřebě telefonu. Každé snížení spotřeby v tomto ohledu je tak o něco více důležité, než tomu bylo v minulosti.