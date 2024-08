SK hynix v těchto týdnech začne velkosériovou výrobu 32Gbps pamětí GDDR7

Poslední dobou se spekulovalo o tom, že vydání nových grafických karet Nvidia proběhne spíše až počátkem příštího roku, protože nebude dostatek pamětí GDDR7, kterými by měly být vybaveny. Vypadá to však, že jejich výroba nakonec začne mnohem dříve. Společnost SK hynix totiž oznámila, že jejich velkosériová výroba bude zahájena ještě v tomto čtvrtletí, což znamená nejpozději do konce září. Její nové čipy běží na rychlosti 32 Gbps, což např. při 384bitové sběrnici znamená propustnost 1536 GB/s a dle SK hynixu to znamená přenos 300 Full HD videí o velikosti 5 GB za jedninou sekundu.

Podle výrobce je to o 60 % vyšší rychlost než 20 Gbps u pamětí GDDR6 (existují však i GDDR6X, které zvládnou až 24 Gbps, v takovém případě je nárůst jen 33 %). SK hynix říká, že v závislosti na podmínkách by nové paměti měly běžet i na mnohem vyšších rychlostech a zvládnout dokonce i 40 Gbps (to už by při 384bitové sběrnici zvládlo 1920 GB/s). Podle výrobce se také o 50 % zvýšila energetická efektivita pamětí, tedy při stejném výkonu by měly mít nižší spotřebu. Využit je materiál EMC a výrobci se povedlo snížit tepelný odpor o 74 %, přitom samotný čip má naprosto stejné rozměry jako čipy GDDR6.