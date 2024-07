SK hynix vyvíjí SSD PCB01 s rychlostí až 14 GB/s, využití najde především u AI PC

Moderní AI PC jsou optimalizovaná pro běh algoritmů umělé inteligence lokálně na zařízení. Mají proto v procesorech NPU, jejichž úlohou je především energeticky efektivní běh těchto algoritmů (integrovaná GPU mají obvykle výkon pro AI ještě o trochu vyšší, nemluvě o dedikovaných, jen to neumí za takovou spotřebu). Aby to ale běželo rychle, je také potřeba velké kapacity paměti RAM a rychlého přístupu do SSD, aby se modely (LLM) daly rychle přesouvat mezi pamětmi. Společnost SK hynix pro takové určení vyvíjí nová SSD nazvaná PCB01, která by se měla začít velkosériově vyrábět ještě v tomto roce.



Tato SSD budou v nabídce s kapacitami 512 GB, 1 TB nebo 2 TB, sekvenční přenosové rychlosti mají dosahovat 14 GB/s u čtení a 12 GB/s u zápisu. Jinak řečeno, takový lokální LLM, který může mít velikost i přes 10 GB, se do paměti nahraje do sekundy. Náhodné přístupy se pak chlubí hodnotou 2M IOPS u náhodného čtení i zápisu. Jsou ve formátu M.2 2280, určena jsou pro rozhraní PCIe Gen5 x4.

Zatímco běžná SSD mají mezi NAND Flash pamětmi a řadičem na SSD 4kanálové propojení, PCB01 ho zvyšuje na 8kanálové. Vysoký výkon dosahuje také díky vyhrazené SLC cache paměti. Výrobce rovněž tvrdí, že proti předchozím generacím SSD je energetická efektivita novinek o 30 % lepší (to nemusí nutně znamenat nižší spotřebu jako spíše lepší poměr výkonu a spotřeby).