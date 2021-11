Skyrim nám bude muset vydržet ještě dlouho, než přijde The Elder Scrolls VI

The Elder Scrolls V: Skyrim – Anniversary Edition přijde na trhy s téměř AAA cenou 50 eur a ti, kteří již vlastní verzi Special Edition, budou mít možnost si ji upgradovat za 20 eur. Stále přitom není zřejmé, zda nová verze za to bude stát, ostatně obohacena má být především o obsah z Creation Clubu, čili prostě o populární modifikace a přídavky (questy, dungeony, bossové, kouzla, zbraně, apod.). Ty si můžeme už nyní nainstalovat zcela zdarma a i původní verzi hry si můžeme vylepšovat především díky modům z Nexus Game Mods. Ale počkejme si s vynášením soudů na to, jaká Anniversary Edition opravdu bude a zda do ní přímo Bethesda také vloží kus své práce. Dočkáme se již zítra, neboť hra byla ohlášena na 11. listopadu.

Skyrim je tak starý už deset let, takže kde máme The Elder Scrolls VI? To bylo jedno z témat rozhovoru mezi IGN a Toddem Howardem z Bethesdy, což je asi ten nejpovolanější člověk, který by nám to mohl prozradit. A informace od něj nás nepotěší, neboť to vypadá, že na další díl TES si počkáme spíše až do 15. narozenin Skyrimu, čili půjde nejdříve o rok 2026.

O tomto konkrétním roku ale Howard pochopitelně přímo nemluvil, ale nijak nerozporoval narážku Ryana McCaffreyho z IGN, že TES V a VI může nakonec oddělovat 15 let a především více než jednou přiznal, že práce na novém díle v podstatě pořádně ještě ani nezačaly.

Howard také prozradil, že on sám obvykle vývoj her řídí tak, že nechává své studio soustředit s vždy na jeden hlavní projekt, přičemž dva roky obvykle zaberou intenzivní přípravy a další dva roky už samotná hlavní část vývoje, čili jde o čtyři roky práce. V roce 2022 má přitom Bethesda naplánováno vypuštění svého titulu Starfield, na nějž se tak nyní plně soustředí a TES VI tak může přijít na řadu až později.

Je tak zřejmé, že začátek vývoje TES VI bude ovlivněn i tím, zda se Bethesdě povede vypustit na trh svůj Starfield včas, takže je dobré slyšet, že Howard silně věří v jeho vypuštění během příštího roku a zdůrazňuje, že už nyní je tato hra v použitelném stavu. Na trh má přitom přijít rovněž 11. listopadu a poté už se Bethesda může pustit do nových The Elder Scrolls, aby pak možná pokračovala Falloutem 5, který zatím existuje jen na jedné stránce, kde je nastíněn děj.



