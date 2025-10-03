Slovinci zakryjí 50 % jezera solárními panely, největší plovoucí elektrárna v EU má mít 140 MW
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Největší plovoucí solární elektrárna bude ve Slovinsku na jezeře u Družmirje. Pokryje zhruba polovinu jeho plochy a přinese instalovaný výkon 140 MW.
Stavba nových solárních elektráren je dost diskutabilní. Zbytečně se jimi nezřídka zabírá úrodná půda, nicméně není to jen země, která se jimi pokrývá. V poslední době se více rozšiřují i plovoucí elektrárny na vodních plochách. Největší takovou v Evropě bude mít nově Slovinsko, které překoná nynějšího 74,3MW rekordmana z Francie. Slovinci ji postaví u Družmirje blízko města Šoštanj. Šoštanjsko jezero bude solárními panely pokryto zhruba z 50 %, což je dost velký podíl jeho plochy. Solární elektrárna PSE Družmirje je částí národního projektu NEPN a strategie pro odchod od uhlí a restrukturalizace bývalých uhelných regionů. Jezero totiž nevzniklo přirozeně, je totiž pozůstatkem těžby uhlí v této oblasti. Z místa, které bylo známkou těžby a negativních zásahů do krajiny, se tak má stát naopak region, který má představovat moderní více ekologický přístup k energetice.
Instalovaný výkon elektrárny by měl činit 140 MW a ročně by se měla postarat o produkci zhruba 140 GWh elektřiny. To by mělo stačit na poskytnutí elektrické energie pro 35 tisíc domácností (zde je ale nutno počítat s tím, že výroba elektrické energie je značně nevyrovnaná, takže v létě by to mělo pokrýt spotřebu mnohem více lidí, zatímco v zimě naopak méně). Veřejnost bude mít k jezeru stále přístup a podle autorů projektu by výstavba neměla mít negativní dopady na životností prostředí, tedy na místní floru nebo faunu. Od pobřeží bude vždy minimálně 40 metrů. Stavba by měla být zahájena v polovině příštího roku, provoz by měl být spuštěn počátkem roku 2027.