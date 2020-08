SLS pro Artemis I je v polovině testů Green Run, čekají ještě čtyři

Space Launch System (SLS) vyvíjí NASA především pro své mise směrované k Měsíci i dále, čili nejdříve půjde o program Artemis a jeho první misi. Právě na tu je připravován hlavní stupeň rakety SLS v rámci série Green Run, která vyvrcholí až osmiminutovým zážehem všech čtyř motorů RS-25. Ještě před tím ale čekají tři testy.

Po dlouhé čtyři týdny nyní probíhal čtvrtý test týkající se hlavního pohonného systému a motorů, přičemž inženýři zde pátrali především po možných únicích paliva s využitím dusíku a helia. Sledovalo se tak, zda ze systému trubek a ventilů nebude unikat plyn a tento test nyní skončil, takže NASA je zřejmě spokojená s výsledky a může se připravovat na pátý test.

Pátý test se bude týkat hydraulických systémů a řízení směru tahu, čili natáčení trysek motorů RS-25. V rámci šestého testu se bude jen simulovat odpočet před vypuštěním, aby se do něj vešlo tankování paliva do rakety a další nezbytné kroky bezprostředně předcházející startu rakety.

V sedmém testu už nepůjde jen o simulaci, ale rovnou o napuštění nádrží palivem. Poté ale NASA motory nezažehne a palivo opět vypustí, což čítá kolem 2,7 milionu litrů tekutého vodíku a kyslíku.

A pak už přijde na řadu test číslo osm a dlouhodobý zážeh všech čtyř motorů RS-25, které budou dohromady tvořit tah 7.440 kN. Takový tah by mimochodem pro těžkou SLS při startu zdaleka nestačil, ostatně tu nejtěžší práci odvedou dvě pomocné rakety s celkovým tahem 32.000 kN. Motory RS-25 budou v testy spuštěny na plný výkon až po dobu osmi minut a až po splnění této zkoušky bude hlavní stupeň pro Artemis I vyslán do Kennedyho vesmírného centra na Floridu. Z toho by měl Artemis I odstartovat v listopadu příštího roku.

Testy bude vyhodnocovat především Boeing, který udává, že z celého Green Run získá mezi 75 a 100 TB dat, a to nepočítaje zvukové a video záznamy.



