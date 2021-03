SMIC postaví novou továrnu, ovšem pro 28nm čipy

Trumpova administrativa srazila na kolena kdysi mocný Huawei a poté se obrátila proti čínským výrobcům a sankce pocítila i společnost SMIC . Joe Biden ovšem nebude vůči Číně vstřícnější než jeho předchůdce a možná tomu bude spíše naopak, jak ukazují nové kroky jeho administrativy a výsledky prvního jednání Číny a USA s Bidenem u kormidla.

Společnost SMIC figurující na černé listině USA tak nemá moc šancí, jak se dostat k nejnovějším technologiím, které by jí umožnily vyvíjet stále lepší procesy. Spíše může mít co dělat, aby si udržela možnost používat ty stávající a tomu odpovídá i zpráva o výstavbě nové továrny SMIC v Šen-čenu, která má začít vyrábět už v příštím roce.

Po dokončení bude tato továrna tvořit čipy přinejlepším 28nm procesem, který coby tzv. half-node představuje vylepšenou verzi hlavního 32nm procesu. Jde tak již o téměř deset let starou technologii, kterou začala jako první používat firma TSMC na konci roku 2011 a samotný SMIC se k ní přidal o dva roky později.

Nicméně dnes je situace taková, že chybí výrobní kapacity obecně a bez ohledu na pokročilost výrobního procesu a ten 28nm ještě nakonec není tak starý, neboť se stále používají a jsou potřebné i mnohem starší procesy. Ostatně nová továrna má zpracovávat 300mm wafery právě i pomocí nich, čili nepůjde jen o 28 nm, což si můžeme spojit s nedávnou zprávou o tom, že čínské firmy včetně SMIC začaly skupovat stroje pro výrobu čipů, které jsou k dostání z druhé ruky. Řada z nich tak bezpochyby skončí v nové továrně v Šen-čenu.

Cílem firmy SMIC je, aby nový provoz po najetí na plnou kapacitu dosáhl výstupu cca 40 tisíc WSPM (Wafer Starts Per Month), vyjadřující počet waferů, které se začnou zpracovávat každý měsíc. Bude to vítaná posila, neboť nyní už výrobní kapacity SMIC běží na 95,5 %, přičemž drtivou většinu (95 %) z toho představují čipy tvořené 28nm a staršími procesy.

Tato investice přijde firmu SMIC na 2,35 miliard (s výrazným přispěním lokálního zastupitelství v Šen-čenu) a velice zajímavá je informace o tom, že její kapitálové výdaje v těchto letech postupně klesají. V roce 2019 činily 5,9 miliard, poté 5,7 miliard a letos to bude dokonce jen 4,3 miliardy. To ovšem asi neznamená, že by tento největší čínský výrobce čipů nechtěl investovat, ale spíše to, že nemá jak.



Ceny souvisejících / podobných produktů: