Snapdragon 8 Elite 2 otestován v Samsungu se 4,74 GHz, dává o 20 % vyšší výkon

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Snapdragon 8 Elite 2 otestován v Samsungu se 4,74 GHz, dává o 20 % vyšší výkon
Připravovaný mobilní procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 by se měl představit už za měsíc. Nyní tu máme test ve smartphonu Samsung, kde ukazuje zhruba o 20 % vyšší výkon než předchůdce.
Zanedlouho, konkrétně 23. září, by se měl konat Snapdragon Summit, kde by společnost Qualcomm měla představit nový mobilní procesor Snapdragon 8 Elite 2. O něm se už mluví delší dobu, např. se zkoušel při frekvenci 5,3 GHz. Jednovláknový výkon se tehdy v benchmarku Geekbench 6 pohyboval okolo 4000 bodů, vícevláknový okolo 11000 bodů. Nyní se ale objevil test novinky v reálnějším nastavení v mobilním zařízení Samsungu (SM-S947U), podle všeho by mělo jít o variantu telefonu Samsung Galaxy S26 (ten očekáváme v lednu/únoru 2026). Procesor má 8 jader, přičemž výkonnostní jádra ve zveřejněném benchmarku Geekbench 6.4.0 běžela na frekvenci 4,74 GHz, ostatních 6 úspornějších jader pak na 3,63 GHz. Zde připomeňme, že nynější Snapdragon 8 Elite má takt 4,32 GHz, verze pro Samsung jsou ale taktovány výše na 4,47 GHz.
 
A jaké byly výsledky? Pokud jde o stávající Galaxy S25 Ultra, u něj sice mnohdy vídáme jednovláknové výsledky až okolo 3100 bodů, nicméně databáze Geekbench udává průměr jen 2869 bodů. Nový procesor získal 3393 bodů, což je +18 % k průměrnému výsledku. Proti oněm 3100 bodům by to bylo cca 9 % nahoru. Samotná frekvence se ale zvyšovala jen o 6 %. V případě vícevláknového výkonu je průměr 9495 bodů u Galaxy S25, nový procesor pak v testu vykázal velmi pěkných 11515 bodů, což je více než 21% nárůst výkonu. Ve výsledku tak můžeme říci, že se výkon zvedl o zhruba nějakých 20 %. Musíme být ale opatrní, toto je stále jen jeden výsledek testu a je dobře známo, že v praxi různé běhy téhož benchmarku vykazují dost velké odchylky. Klidně to tak v průměru může být jen 15 % nebo naopak více.
 

