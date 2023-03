Snapdragon 8 Gen 3 ztratí 32bitovou podporu, bude v konfiguraci 1+2+3+2

Qualcomm připravuje nový mobilní procesor Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650), který by podle minulých informací měl dosahovat

Společnostpřipravuje nový mobilní procesor(SM8650), který by podle minulých informací měl dosahovat frekvence až 3,7 GHz . Nyní se objevují další informace, mezi nimiž je např. to, že nový procesor by měl úplně ztratit schopnost rozběhat 32bitové aplikace. Moderní mobilní procesory jsou sice 64bitové, stále ale podporují běh 32bitových aplikací, což by se Snapdragonem 8 Gen 3 mělo skončit. Má se tu objevit výkonnější GPU Adreno 750. Zatím se hovoří o frekvenci 770 MHz, ta se ale nejspíš nakonec o něco navýší.

Další zajímavostí je ale to, že má jít o 8jádrový procesor, který přinese netradiční rozdělení 1+2+3+2, tedy 4 různé typy jader. Hovoří se o jednom vysoce výkonném jádru Hunter ELP (Gold+), což bude patrně Cortex-X4 s onou frekvencí až 3,7 GHz. Dále se zde mají objevit dvě výkonná jádra Hunter (Titanium), která by měla být tvořena modely Cortex-A7xx. Výčet pokračuje třemi dalšími výkonnými jádry Hunter (Gold), která budou rovněž Cortex-A7xx, nicméně mezi těmito dvěma řadami by měl být rozdíl ve frekvencích a možná i velikosti cache paměti (Gold bude pomalejší). Nakonec to uzavře dvojice úsporných jader Hayes (Silver), což budou Cortex-A5xx.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 to come with 2+3+2+1 next-gen Arm cores, Adreno 750, more: leak pic.twitter.com/TAYu8GsDto — Kuba Wojciechowski :3 (@Za_Raczke) March 23, 2023

Jak bylo nedávno řečeno, Qualcomm se patrně snaží výkonem dohnat příští Apple A17 Bionic, byť za cenu toho, že nebude zdaleka tak úsporný. Minimum úsporných jader a jen 4nm výroba (Apple bude na 3nm procesu) z nového Snapdragonu šampiona v efektivitě asi neudělají.