Snapdragon SC8280 se rýsuje jako další čip pro PC s Windows 10

Jedná se tak o čip s architekturou ARM, který bude určený pro spíše mobilní počítače s Windows 10, jaké známe už od roku 2017, kdy Qualcomm přišel s čipem Snapdragon 835. Poté se objevily i čipy Snapdragon 8cx a Snapdragon 8cx Gen 2 5G.

Nyní tu máme nejspíše další takový procesor, a to konkrétně Snapdragon SC8280, který však může získat jiný název, až půjde na trh. To by se dle serveru WinFuture mělo stát někdy v průběhu tohoto roku. A co SC8280 nabídne?