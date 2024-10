Snapdragon X Elite v Dev Kitu si v zátěži vezme až 102 W

Architektura ARM umí být úsporná, ale pokud se vyžene do vysokých frekvencí, dokáže si vzít poměrně dost energie podobně, jako to umí x86. Ukazuje se to na procesorech Qualcomm Snapdragon X Elite, které měly do notebooků přinést novou úroveň efektivity, což se jim sice daří v nižších zátěžích (a přináší tak velmi vysoké výdrže na baterii), nicméně v zátěžích vyšších se zas nějak velké zázraky nekonají. V benchmarcích Snapdragon Dev Kitu tento procesor může běžet s nižšími omezeními než v tenkých mobilních zařízeních, což se ukázalo zejména v jednom z nich. Pokud jde o Geekbench 6.3.0, tam to bylo ještě očekávatelné a procesor bral zhruba 80 W, což je spotřeba, o níž víme, že by měla být pro procesory Snapdragon X Elite maximální.

Výsledky Dev Kitu se nijak zásadně nelišily od nejlepších výsledků z mobilních zařízení a šlo o 3020 bodů v single-core a 15969 v multi-core. Druhým testem byl ale Cinebench 2024 a zde už rozdíly byly. V single-core se vliv spotřeby (a chlazení) logicky neprojeví, a tak i Dev Kit byl na 131 bodech, což odpovídá dosud zaznamenaným 130 bodů z mobilních přístrojů. Velký rozdíl byl ale v multi-core variantě. Normálně zde tento procesor dosahuje okolo 1034 bodů, nicméně benchmark Dev Kitu se dostal dokonce na 1227 bodů, což je skoro o 19 % více. Jenže ta spotřeba. Procesor si zde bral mezi 99-102 W, což bychom asi od mobilního procesoru na ARMu hned tak nečekali. Pro zajímavost, desktopový Ryzen 7 9700X s 65W TDP a 88W PPT má v podstatě stejných 1255 bodů.