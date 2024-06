Snapdragon X Plus sice neztrácí výkon při běhu na baterku, ale při zátěži ji "žere" jak zběsilý

Qualcomm Snapdragon X Elite a X Plus při běhu na

Nedávno jsme vás informovali o tom, že některé notebooky s procesorypři běhu na baterii neomezují svůj výkon tak, jak je to typické pro procesory s architekturou x86. Současně jsme ale varovali před tím, že toto má i své negativní důsledky. Pokud by totiž 45W procesor běžel na této spotřebě dlouho, 70Wh baterii by vybil během 1,5 hodiny. Něco takového zkusil Luke Miani na svém YouTube kanále. Postavil proti sobě Apple MacBook Air s procesorem M2, který rovněž slibuje to, že na baterii neomezuje svůj výkon, a nový Microsoft Surface s procesorem Qualcomm Snapdragon X Plus. Výsledky to byly zajímavé.

Je jasně vidět, že Microsoft se u svého notebooku nebojí vyhnat procesor do vyšších spotřeb k vyššímu výkonu a v benchmarku Cinebench 2024 nový 10jádrový Snapdragon X Plus jasně vyhrál se 752 body proti 542 bodům (+39 %) a překonal i verzi s Apple M3 (712 bodů). Situace se ale obrátila v Blenderu, kde v testu Classroom CPU byl Apple M2 na 10 minutách, zatímco Snapdragon potřeboval na dokončení testu 14 minut a 31 sekund (Apple si vystačil s časem o 31 % kratším).

V případě GPU je problém ještě větší, neboť Blender pro Apple už má GPU akceleraci pro GPU Applu, a ten tak dosáhl jen na 4 minuty a 35 sekund, zatímco Snapdragon ne, a ten v dalším testu zamířil až skoro 15 minutám a 45 sekundám. I bez akcelerace přes Metal byl Apple s časem lehce pod 10 minut výrazně rychlejší. A pořád je nutné připomenout, že šlo srovnání se starším čipem Apple M2. Kompatibilita se u Snapdragonu ukázala být problémem.

Důležitá je ale také výdrž na baterii. Po 4 hodinách přehrávání 4K videa zůstal Macbook Air na 61 %, Surface na 51 %. Přes noc se oba notebooky téměř nevybily a dostaly se na 60 %, resp. 49 %. Dalších 3,5 hodiny přehrávání videa dostalo stav baterie na 36 % u MacBooku Air a pouhých 12 % pro Surface. To ale nebyla jediná zajímavost. Když se na notebooku zapnul Cinebench dvakrát po sobě na celkových 20 minut, MacBook Air s nižším výkonem se vybil ze 100 % na 90 %, zatímco Snapdragon byl sice výkonnější, ale vybil se na 65 %. Pokud by toto vybíjení mělo stejný průběh i nadále, MacBook Air by vydržel na více než 3 hodiny běhu benchmarku, Surface by těsně nedal ani jednu hodinu. A jak zdůrazňuje youtuber, jeho MacBook Air je už 2 roky starým notebookem, tedy už s opotřebovanou baterií. Oba notebooky přitom mají zhruba 52-54Wh akumulátor.