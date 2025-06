Snapdragon X2 Elite bude prý až 18jádrovým CPU s 64GB integrovanou RAM

Společnost Qualcomm chystá další generaci svých mobilních procesorů pro notebooky s operačním systémem Microsoft Windows. Novinkou by měl být Snapdragon X2 Elite (SC8480XP), který nahradí nynější čipy Snapdragon X Elite, ty vrcholí 12jádrovými variantami. Zatímco základní potíží dnešních Snapdragonů X Elite je spíše stále ještě nedokonalá softwarová podpora a ne zas až tak nízká spotřeba při vysoké zátěži, tyto procesory chtějí řešit především výkon. Úniky totiž napovídají, že by se měl maximální počet jader zvýšit z nynějších 12 nově až na 18 jader. Otázkou je, zda je to právě to, co Snapdragony potřebují.

Další novinkou má být to, že operační paměť RAM bude přímo integrována do procesoru, tedy podobně, jak to mají procesory Apple M1 až M4 (a jejich další deriváty) nebo Intel Core Ultra 200V řady Lunar Lake. Objevit se už měly testovací systémy se Snapdragony X2 Elite se 48GB integrovanou RAM a 1TB SSD, ale nejen o tom. Mluví se i o testování modelů s ještě větší kapacitou, 64 GB RAM.

Zatím ale není jasné, kdy se tyto nové procesory představí. Snapdragon Summit by se měl konat 23. září letošního roku, o představení Snapdragonu X2 Elite na této konferenci se ale zatím mlčí. Víme však, že by tu měl být představen mobilní čip Snapdragon 8 Elite Gen 2 pro mobilní telefony.