Sociální síť Pinterest zakazuje reklamy na hubnutí: další nevhodné téma

Dnešní doba se hodně snaží chránit všechny, vždy a všude, což vidíme zejména na sociálních sítích, kde se stále rozšiřuje seznam toho, co je povoleno, a před čím je potřeba veřejnost uchránit. Vedle klasických problémů jako je "hate speech", "fake news" a podobných, tu máme i další více překvapivá témata, která by mnohé hned nenapadla. Např. v roce 2019 si Instagram posvítil na zázračné diety a v trochu podobném duchu se nese i nynější krok sociální sítě. Při koronavirové pandemii si dle sítě spousta lidí přivykla na špatné návyky a stravování, přičemž se nyní opět vrací do svých sociálních kruhů. Jenže mnoho z nich se nyní stydí za své tělo a Pinterest chce tomu pomoci.