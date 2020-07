Softbank zvažuje prodej firmy Arm Holdings, ve hře je i primární emise akcií

Ve hře je tak rovnou prodej firmy Arm Holdings jiné společnosti, anebo primární emise cenných papírů, v jejímž rámci jsou veřejnosti nabídnuty akcie k odkoupení (Initial Public Offering - IPO¨). O tom ostatně mluvil již CEO Arm Holdings před devíti měsíci, když uvedl , že v plánu je návrat na veřejný trh, a to do roku 2023.

Dle dostupných informací má za tím vším stát aktivita hlavního investora Softbank, Elliott Management Corp. Ten volal po velkých změnách ve společnosti a toto by mohl být jejich největší projev. Softbank by mohla prodejem Arm Holdings či nabídkou jejích akcií získat až 41 miliard dolarů, aby oživila své portfolio, navýšila kapitál a odkoupila zpět své vlastní akcie.

Společnost Softbank přitom koupila Arm v roce 2016 za 32 miliard dolarů, což byla pro ni do té doby vůbec největší investice a ne zrovna špatná, ostatně společnosti Arm se daří. Z nejnovějších zpráv můžeme připomenout třeba Fugaku , nový nejvýkonnější superpočítač světa s výkonem až 415,5 PetaFLOPS zajištěným procesory Fujitsu A64FX s architekturou ARM. Na ni se chystá navíc přejít i Apple, který zcela opouští Intel, takže to jsou dvě citelné zásahy do prestiže architektury x86, respektive Power v případě superpočítačů a pak ještě můžeme počkat na to, co vznikne z European Processor Initiative , která využije jádra ARM Neoverse.