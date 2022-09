Solaris věří i vodíku, představil vodíkový autobus Urbino 18 Hydrogen

Nad vodíkovou dopravou (a ukládáním energie obecně) stále visí mnoho otazníků a prozatím se zatím více věří baterkám jako úložišti elektrické energie. U automobilek je to dost jasně patrné, neboť drtivá většina z nich se přiklonila na cestu elektromobilů, ačkoli státní pobídky podporují obecně nízkoemisní vozidla, kam stejnou měrou patří i vodíkové automobily. Přesto se najdou i takové, které vedle baterkových elektromobilů zkouší i vodíková auta (obvykle jako vodíkový elektromobil, resp. lépe řečeno vodíkový hybrid). Sem patří i polský výrobce autobusů Solaris. Ten má v nabídce dieselové modely, jsou tam ale i verze na CNG (ty jezdí např. v Ostravě), mild-hybridní, hybridní, čistě elektrické autobusy, trolejbusy, ale také i vodíkové verze. Zatímco krátká verze Urbino 12 Hydrogen už existuje a po světě se prohání zhruba 100 kusů, od poloviny příštího roku se do výroby dostane i 18metrová kloubová verze Urbino 18 Hydrogen. Solaris tak patří k těm, kteří mají ve vodík také důvěru a považují jej za životaschopnou alternativu.



Jeho autobus má 100kW palivový článek, který z vodíku vyrábí elektřinu a napájí elektromotor. Zde může být buď jeden trakční 240kW motor TSA TMF35-44-4 nebo portálová náprava ZF AVE130 se dvěma 125kW elektromotory. Jak je vidět, palivový článek není schopný vždy poskytnout dostatek výkonu pro elektromotor (při akceleraci může být požadovaný výkon vyšší než 100 kW), a tak je zde 60kWh lithiový akumulátor, který dokáže dodat potřebnou elektrickou energii v případě, kdy je výkon palivového článku nedostatečný. Akumulátor získává svou energii např. z rekuperace.



Autobus s sebou vozí celkem 8 vodíkových nádob na střeše o kapacitě na 51,2 kg vodíku, což má stačit na ujetí 350 km na jedno tankování. Když to spočítáme, vycházelo by to na spotřebu 14,6 kg/100 km. Naplnění celé nádrže zabere asi 20 minut. Připomeňme, že baterková varianta může mít např. 553kWh akumulátor a dojezd nejméně 200 km na jedno nabití (to platí za špatných podmínek, za těch dobrých by měl být výrazně vyšší).



Velkou výhodou je to, že se autobus nemusí trápit s obřím naftovým motorem v zadní části, který zabírá několik míst k sezení a je zdrojem hluku. Ten zde není a těží z toho i větší přepravní kapacita až na 140 cestujících. Pokud jde o klimatizaci a topení, využívá se zde ve standardu systém s tepelným čerpadlem.