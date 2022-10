Solid-state akumulátory ProLogium s až 330 Wh/kg a 100% křemíkovou anodou

ProLogium Technology je jedním z mála výrobců solid-state akumulátorů na světě (sama o sobě tvrdí, že je jediná, přestože SSB baterie od Blue Solutions mohou mít elektrobusy eCitaro). Většina společností je má ještě ve vývoji, nicméně ProLogium je v malých sériových množstvích vyrábí už od roku 2017 (40 MWh ročně v továrně G1), výrobu akumulátorů se zastoupením křemíku v anodě ale spustila ještě o 4 roky dříve. Od roku 2020 byla kapacita zvýšena o 2 GWh ročně díky továrně G2. V tomto případě šlo ještě o akumulátor NCM811 s anodou z kovového lithia. Firma ale chystá také křemíkovou variantu. Její katoda má být také typu NCM811 (tedy nikl, kobalt a mangan v poměru cca 8:1:1), elektrolyt má být z keramických oxidů a anoda pak poprvé 100% z křemíkových materiálů. Křemíkové akumulátory nejsou ničím až tak novým, v některých telefonech se s nimi

Společnostje jedním z mála výrobcůna světě (sama o sobě tvrdí, že je jediná, přestože SSB baterie od Blue Solutions mohou mít elektrobusy eCitaro). Většina společností je má ještě ve vývoji, nicméně ProLogium je v malých sériových množstvích vyrábí už od roku 2017 (40 MWh ročně v továrně G1), výrobu akumulátorů se zastoupením křemíku v anodě ale spustila ještě o 4 roky dříve. Od roku 2020 byla kapacita zvýšena o 2 GWh ročně díky továrně G2. V tomto případě šlo ještě o akumulátor NCM811 s anodou z kovového lithia. Firma ale chystá také křemíkovou variantu. Její katoda má být také typu NCM811 (tedy nikl, kobalt a mangan v poměru cca 8:1:1), elektrolyt má být z keramických oxidů a anoda pak poprvé 100% z křemíkových materiálů. Křemíkové akumulátory nejsou ničím až tak novým, v některých telefonech se s nimi setkáváme už nějakou dobu , dosud ale podíl křemíkových materiálů nepřesahoval zhruba 10 %.

Takřka úplné nahrazení lithia křemíkem ale také znamená, že tradiční výtka na adresu lithiových akumulátorů (a to nutnost těžit spoustu lithia), zde přestává platit. Ve výsledku by to kvůli minimálnímu zastoupení zdražujícího se lithia mělo také znamenat nižší cenu. Nejnovější křemíkový akumulátor má ale prozatím hodně daleko do sériové výroby. První dostupné vzorky prototypů se totiž očekávají až v příštím čtvrtletí. Nezodpovězenou otázkou tak zůstává, za jak dlouho se tento nový typ dostane do velkosériové výroby.

S energetickou hustotou se míří na zhruba 295 až 330 Wh/kg, což je zhruba o desetinu nad dnešní typický rozsah lithiových akumulátorů NCM811. Pokud jde o tu objemovou, ta zůstává na dnešních hodnotách okolo 695 až 770 Wh/l. Letos se k partnerům společnosti přidala i automobilka Mercedes-Benz.