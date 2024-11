Solidigm uvedl 122TB SSD s čipy QLC NAND

Solidigm, která svou řadu SSD D5-P5336 rozšiřuje o model s extrémně vysokou kapacitou 122 TB. K tomu jí pomohlo využití 192vrstvých QLC NAND čipů, zatímco Micron zdaleka není jedinou společností, která navyšuje kapacitu svých podnikových SSD. Přidává se i společnost, která svou řadurozšiřuje o model s extrémně vysokou kapacitou 122 TB. K tomu jí pomohlo využití 192vrstvých QLC NAND čipů, zatímco Micron u svých 6550 ION zůstává u TLC. Výrobce slibuje uchování dat bez napájení po dobu 3 měsíců při teplotě 40 °C.

SSD se nyní i přes své obvykle vyšší ceny stávají zajímavou alternativou k pevným diskům. Ty totiž začínají čím dál více zaostávat v kapacitě. Pokud např. firma potřebuje 10 PB místa na trénování nového AI modelu, potřebuje 417 pevných disků s kapacitou 24 TB. A to znamená obrovskou spotřebu, náročné chlazení, spoustu místa a hluku, nemluvě o výměnách disků, které se odporoučí. Nové 122TB SSD (přesněji 122,88TB) od Solidigmu má ale 5krát větší kapacitu, takže pro stejnou úlohu je potřeba jen 84 takových. Firma oněch 122 TB přirovnává ke 144 tisícům kopií celé diskografie The Beatles a 186,5 roku poslechu.



SSD budou k dispozici v 15mm formátu U.2 (v podstatě klasický 2,5" formát), 9,5mm E1.L a 7,5mm E3.S. V prvních dvou případech bude nabídka zahrnovat kapacity od 7,68 TB až do nejnovější 122,88 TB, E3.S zůstává s rozsahem jen na 7,68 až 60,72 TB. Výrobce slibuje možnost 0,6 zápisu denně po dobu 5 let a 134,3 PBW (tedy skoro 1100 přepisů). Spotřeba v zátěži činí 25 W, v idle režimu pak 5 W. Využito je rozhraní PCIe 4.0, je tedy pomalejší než výše zmíněná SSD od Micronu. Max. rychlost sekvenčního čtení je 7400 MB/s, u zápisu pak 3200 MB/s. Náhodné přístupy jsou pak 930K IOPS (4K), resp. 25K IOPS (32K). Na SSD je 5letá záruka, což při výše zmíněných rychlostech a kapacitě znamená neomezenou 5letou záruku na zápis (žádné typické "co nastane dříve").