Sólo-těžař Bitcoinu vytěžil odměnu za 370.000 USD

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Sólo-těžař Bitcoinu vytěžil odměnu za 370.000 USD
Těžaři Bitcoinu se obvykle shlukují do tzv. poolů, kdy se v případě vytěžení bloku a zisku odměny o tuto odměnu všichni rozdělí. Občas se to ale povede i sólo těžařům, kteří získají vše pro sebe.
Těžba Bitcoinu je výpočetně náročný proces, při kterém se hledá speciální prvočíslo, jehož přidání k blokům transakcí vytvoří speciálně tvarovaný hash. Tím se zajišťuje bezpečnost a pravost záznamů v blockchainu (je velmi těžké toto číslo najít, ale celá síť ho může snadno a rychle ověřit, že je správné). Je velmi malá šance, že těžař bude tím prvním na světě, komu se toto číslo (nazvané nonce) podaří najít, a tak se shlukují do těžebních poolů. Pokud tak někdo z poolu bude úspěšný v hledání a vytěží blok, odměna se rozdělí mezi všechny členy podle jejich hashrate (výkonu, který poskytli, byť s onou jednou výjimkou neúspěšně). Nevýhodou je, že pokud jste tím, kdo problém vyřešil, musíte se s odměnou podělit. Naopak výhodou je, že pokud jste to nebyli, ale byl to někdo z vašeho týmu, přece jen si něco vyděláte.
 
Občas se ale stane, že se blok povede vytěžit i sólo těžaři, tedy někomu, kdo jede sám na sebe, a tedy se o odměnu vůbec nemusí dělit. To se povedlo v neděli těžaři, který těžil přes službu Solo CK. Book číslo 910.440 mu přinesl odměnu 3,125 BTC (a 0,012 USD na poplatcích), což v dané době bylo okolo 371 tisíc USD (7,8 mil. Kč). V bloku bylo 4913 transakcí. Předpokládá se však, že úspěšní sólo těžaři dnes ve většinou nevyužívají svůj vlastní hardware, ale spíše si pronajímají těžařské stroje v cloudu. Pokud se dostanou k výkonu 1 PH/s (1000 TH/s), jejich šance na vytěžení jednoho bloku je asi 1:650.000. Pro představu, Antminer S21 Pro má výkon 234 TH/s a na stránkách Bitmainu je za 3744 USD. 
 
Zdroj: cointelegraph.com, ilustrační foto (autor: MichaelWuensch, public domain, přes Pixabay)

