Sono Sion, solární auto za 25 tisíc EUR, má produkční verzi

Sono Sion má být na pouhé

Nedávno bylo představeno solární auto Lightyear 0 , které především šokovalo opravdu extrémní cenou 250 tisíc EUR. Za vysokou cenou stálo hned několik věcí. Využity byly drahé materiály (uhlíková vlákna), vůz také bude ve velmi omezené limitované sérii 946 vozů, takže není moc kde rozpustit fixní náklady (např. vývoj vozu). Naproti tomu německá společnost Sono Motors se hned snaží minimálně o dva řády větší sérii, levnější materiály a jednodušší konstrukci, což se projevilo v tom, že cena nového solárního elektromobilumá být na pouhé desetině toho , co stojí Lightyear 0.

Společnosti se povedlo získat na vůz už 19 tisíc objednávek s průměrnou vybranou zálohou 2225 EUR. Konečná cena vozu má být 25126 EUR (618 tisíc Kč), což je až podezřele nízká cena na to, že jde o elektromobil, který je navíc pokrytý solárními panely (tady je velkou otázkou, zda se na této úrovni skutečně podaří i udržet, až bude zahájen prodej). Solárních panelů je zde 456 a týdně se mají v průměru postarat o nabití 112 km dojezdu (v létě za ideálních podmínek až 245 km za týden). To znamená, že se ročně počítá s téměř 6000 km nabitými sluneční energií.

Sono Sion má 54kWh akumulátor typu LFP. Tyto akumulátory jsou známy relativně nízkou cenou, vysokou životností, nižším ekologickým dopadem jejich výroby (neobsahují nikl, mangan nebo kobalt), na druhou stranu mají nízkou energetickou hustotu. Tento akumulátor má vozu nabídnout 305km dojezd (díky solárním panelům by se ale dle výrobce měl připojovat k nabíječce 4krát méně často než srovnatelná auta s podobně tak velkým akumulátorem). Nabíjet se dá pomocí 11kW AC nebo 75kW DC nabíjení. Výhodou je to, že podporuje obousměrné nabíjení, tedy může dodávat energii do sítě. V podstatě se tak stává pojízdnou solární elektrárnou, ke které můžete připojit jiná elektrická zařízení, napájet tímto autem dům nebo jiný elektromobil. Takto podporuje max. 11kW výstup.

Sono Motors nyní představilo produkční verzi (to, jak by produkční verze měla vypadat), která má uhlazenější exteriér i interiér, nová světla, volant, kliky a další kosmetické úpravy. Vůz ještě projde dalšími náročnými testy v Evropě a USA, crash testy a snad úspěšně i homologací. Vyrábět by se měl ve Finsku od druhé poloviny roku 2023 a společnost doufá, že se jí do 7 let povede vyrobit 257 tisíc vozidel (více než 270násobek počtu vozů Lightyear 0).

Firma představila také Solar Bus Kit. Ten umožní doplnit 12metrové autobusy jako např. Mercedes-Benz Citaro nebo MAN Lion City o solární panely s plochou 8 m2 a instalovaným výkonem 1,4 kW. V tomto případě se nebude nabíjet baterie k pohonu autobusu, ale systém HVAC, tedy klimatizace a topení. Podle společnosti by toto mělo ušetřit 1500 litrů nafty (a 4 tuny CO2) ročně, přičemž by se systém měl zaplatit za 3-4 roky. Už nyní má Sono spolupráci s 19 společnostmi.