Sony končí s výrobou zapisovatelných disků Blu-ray i MiniDV kazet a dalších

Streamování do značné míry vystrnadilo fyzické nosiče, a to v hudbě i obrazu. V oblasti hudby tu sice máme renesanci vinylových desek, nicméně kazety nebo CD, to jsou už opravdu jen zřídkakdy používané nosiče. Podobně tak u videa se už obvykle díváme na obsah na streamovacích službách jako Netflix, Disney+, Apple TV+, Max (HBO Max) a podobných, takže DVD, HD DVD nebo Blu-ray jsou už na pokraji zájmu. A společnost Sony jako tradiční výrobce záznamových médií pro své přehrávače se rozhodla, že skončí s výrobou mnoha dnes už více či méně zapomenutých formátů. Jedním z nich je např. i již zmíněné Blu-Ray.

Kolem roku 2005 začala pomalu pronikat technologie Blu-ray a HD DVD do počítačů, přičemž dlouhých několik let spolu tyto formáty soupeřily o to, kdo bude nástupcem DVD. Nakonec se jím nestal pořádně ani jeden. Bitvu sice vyhrálo spíše Blu-ray, tak se ale stalo v době, kdy už se začaly objevovat nastupující streamovací služby (tehdy Netflix, konkurence až později), které navždy změnily způsob toho, jak vyhledáváme a přehráváme filmy.

Dnes se už optická média v podstatě nepoužívají, počítače obvykle ani nejsou vybavené mechanikami pro jejich čtení. V případě společnosti Sony bude ukončena produkce zapisovatelných disků Blu-ray, tedy formát BD-R. U nás se např. dají stále ještě relativně snadno sehnat ty od společnosti Verbatim, ale ty od Sony zmizí (resp. ty už víceméně zmizely). Pokud jde o filmy na Blu-ray, tak Sony by tyto disky mělo nadále používat, zmizí jen ona uživateli zapisovatelná varianta. To ale není jediný formát, který skončí. Sony oznámilo také zrušení kazet MiniDV, formátu MiniDisc a MD Data. Výroba bude ukončena v letošním únoru.